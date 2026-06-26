iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Un’occasione per conoscere da vicino il funzionamento della macchina comunale e avvicinarsi fin da piccoli ai valori della cittadinanza attiva. Nei giorni scorsi i bambini della scuola dell’infanzia hanno fatto visita al municipio di Castiglione Olona, dove sono stati accolti dal sindaco, dagli amministratori e dai dipendenti comunali.

Nel corso della mattinata i piccoli visitatori hanno avuto la possibilità di esplorare gli uffici comunali, osservando da vicino il lavoro svolto quotidianamente da chi opera al servizio della comunità. La visita è stata accompagnata da tante domande e curiosità, con i bambini che hanno dimostrato grande interesse nel conoscere il ruolo delle diverse figure presenti all’interno del municipio.

Al termine dell’incontro ciascun partecipante ha ricevuto una speciale carta d’identità da “piccolo cittadino”, accompagnata da un ricordo della giornata trascorsa in Comune. L’iniziativa ha rappresentato un momento educativo pensato per avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni e far comprendere, attraverso un’esperienza concreta, l’importanza della partecipazione alla vita della comunità. Dal Comune è arrivato un ringraziamento ai bambini per l’entusiasmo e l’allegria portati durante la visita, sottolineando come il senso di cittadinanza possa essere coltivato fin dall’infanzia e ricordando che ogni cittadino, indipendentemente dall’età, contribuisce alla crescita della comunità.

26062026