SARONNO – Ferrovienord ha completato l’intervento richiesto dal Comune con l’ormai ex assessore Laura De Cristofaro per rendere effettivo il divieto di sosta dei mezzi pesanti lungo la viabilità di propria competenza nella zona sud della città. Come annunciato nell’incontro pubblico di una settimana fa proprio dal membro uscente della Giunta si tratta di “uno dei provvedimenti adottati per contrastare il problema dei cattivi odori segnalato negli ultimi mesi da numerosi residenti”.

L’intervento riguarda l’area già interessata dall’ordinanza della Polizia Locale che vietava la fermata dei camion. Dai controlli effettuati era infatti emerso che il divieto veniva spesso ignorato dagli autisti dei mezzi pesanti, limitando l’efficacia del provvedimento.

Per questo motivo è stata realizzata una delimitazione fisica dell’area, studiata per impedire materialmente la sosta dei camion senza compromettere la sicurezza della circolazione. In corrispondenza della curva è stata mantenuta una fascia libera per consentire eventuali manovre di emergenza, mentre è stato preservato anche un varco per il passaggio dei mezzi di soccorso diretti alla vicina piattaforma di atterraggio degli elicotteri.

“Il tema dei cattivi odori continua a essere seguito con grande attenzione dall’Amministrazione – sottolinea l’assessora alla Transizione ecologica Francesca Rufini – questo intervento rappresenta un ulteriore tassello di un percorso che stiamo portando avanti insieme agli enti competenti per cercare di ridurre i disagi segnalati dai cittadini. Ringraziamo Ferrovienord per la collaborazione dimostrata nel dare attuazione a una soluzione che consente di rendere effettivo un provvedimento già adottato dal Comune, garantendo allo stesso tempo la sicurezza stradale e l’accessibilità ai mezzi di emergenza”.

L’intervento rientra nelle iniziative avviate dall’Amministrazione comunale dopo le numerose segnalazioni dei residenti della zona sud, dove il problema dei cattivi odori è stato più volte portato all’attenzione del Comune anche attraverso il comitato dei cittadini.

Dal Comune confermano che il monitoraggio proseguirà anche nelle prossime settimane. L’obiettivo è verificare l’efficacia della nuova delimitazione e continuare il confronto con gli enti coinvolti e con il comitato dei residenti per individuare ulteriori azioni utili a migliorare la qualità della vita nella zona interessata.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09