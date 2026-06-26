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CESANO MADERNO – Musica dal vivo, spettacoli, visite culturali, mercatini e street food. Entra nel vivo l’estate cesanese con il ritorno delle Notti nianche, che prenderanno il via oggi, venerdì 26 giugno, con una serata ricca di appuntamenti nel centro cittadino. Le iniziative inizieranno alle 19, quando negozi, bar e locali delle vie del centro prolungheranno l’apertura proponendo dj set, aperitivi e street food, grazie alla collaborazione dei commercianti e delle associazioni locali. Ad animare le strade ci saranno anche il mercatino degli hobbisti, artisti di strada e i tradizionali giochi di una volta.

Alle 20 sono in programma tre eventi in contemporanea. Nella Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo si terrà la conferenza “Le reti invisibili della natura. Funghi, fiori e brughiera: un viaggio alla scoperta degli ecosistemi nascosti”, organizzata dalla Lombardy Green Chemistry Association. In piazza Monsignor Arrigoni spazio alla musica con il concerto “Corde e Cortili. Viaggio nel cantautorato sotto le stelle”, interpretato da Maria Aliev, voce, chitarra e strumenti acustici, a cura della Civica Accademia Musicale “La Civica”. All’Auditorium Disarò prenderà invece il via il torneo di scacchi open “Il 64 di Cesano Maderno”, promosso dall’Asd “Mikhail Tal” di Lentate sul Seveso.

Alle 20.30 il programma proseguirà con lo spettacolo delle Majorette di Cesano Maderno, previsto in via Volta nei pressi del Bar Decanter. Alla stessa ora sarà inoltre possibile visitare Palazzo Arese Borromeo con apertura straordinaria in autonomia al costo speciale di 3 euro, con ultimo ingresso fissato alle 23.15.

Alle 21.15 via Borromeo ospiterà l’esibizione di danza “Rueda in bachata e salsa”, proposta da Fitness Dance Parco Borromeo in collaborazione con The River Hamburgeria.

Gran finale alle 22 in piazza Esedra con il tradizionale spettacolo delle Fontane Danzanti, destinato a rappresentare il momento conclusivo della prima Notte Bianca dell’estate cesanese.

L’iniziativa segna il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva, con l’obiettivo di animare il centro storico coinvolgendo famiglie, giovani e visitatori in una serata dedicata all’intrattenimento, alla cultura e alla valorizzazione del commercio cittadino.

(foto archivio: le fontana danzanti)

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