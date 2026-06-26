Saronnese

CISLAGO – Aria di grandi cambiamenti per i fedeli di Cislago: dopo ben sedici anni passati insieme, la comunità si prepara a salutare don Maurizio Restelli, una colonna portante della vita del paese. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal vicario episcopale, monsignor Michele Elli, nell’ambito del valzer di nomine deciso dall’Arcidiocesi di Milano per il prossimo autunno.

Al suo posto, a partire da settembre, i fari saranno tutti puntati sul nuovo parroco, don Massimo Gaio. Il sacerdote arriva a Cislago con un bagaglio decisamente ricco: alle spalle ha l’esperienza come parroco di Asso e, soprattutto, un lungo capitolo durato undici anni alla guida della parrocchia di San Gerardo al Corpo a Monza.

Per don Maurizio, invece, si aprono le porte della Brianza. Il suo cammino pastorale continuerà infatti come responsabile della comunità “Maria Vergine Madre dell’Ascolto”, che raggruppa i fedeli dei comuni di Biassono, Macherio e Sovico.

Il paese, però, non ha intenzione di lasciarlo andare senza un adeguato ringraziamento per questi sedici anni di strada percorsa insieme. Il momento per stringersi intorno a lui è già fissato per domenica 28 giugno, con una grande festa comunitaria. Il clou della giornata sarà un aperi-pranzo aperto a tutti i parrocchiani negli spazi dell’oratorio; l’unica regola per partecipare e fare un brindisi di saluto a don Maurizio è ricordarsi di prenotare il proprio posto alla segreteria della parrocchia.

(foto d’archivio)

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