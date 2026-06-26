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Con l’arrivo della primavera si apre per milioni di contribuenti italiani la stagione dichiarativa, il periodo dell’anno in cui lavoratori dipendenti, pensionati, autonomi e titolari di altre tipologie di reddito sono chiamati a comunicare al Fisco i propri redditi relativi all’anno d’imposta precedente. La dichiarazione può essere presentata attraverso strumenti differenti in base alla situazione personale del contribuente: il Modello 730 è destinato in via prevalente a lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati, mentre il Modello Redditi Persone Fisiche riguarda chi possiede partita IVA o redditi non compatibili con il 730.

A questi strumenti si affianca la modalità precompilata, predisposta annualmente dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati trasmessi da datori di lavoro, enti previdenziali, strutture sanitarie e altri soggetti terzi.

All’interno dei modelli dichiarativi, accanto alle sezioni dedicate al calcolo delle imposte, è prevista un’area che assolve a una funzione diversa: consente al contribuente di indicare il destinatario di una piccola porzione dell’imposta che si appresta a versare. Si tratta delle tre quote del 2×1000, del 5×1000 e dell’8×1000, frazioni dell’IRPEF che la legge sottrae al gettito ordinario e affida alla scelta diretta del cittadino. La quota corrispondente non rappresenta un versamento aggiuntivo, ma una porzione dell’imposta già dovuta, che attraverso una firma apposta sul modulo può essere indirizzata a un beneficiario individuato dal contribuente. Per chi desidera approfondire le peculiarità di queste tre voci, rimandiamo alla lettura della guida dedicata alle differenze tra 5×1000, 8×1000 e 2×1000 realizzata da Fondazione Telethon, ente impegnato dal 1990 nel finanziamento della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

La facoltà di destinare le tre quote è riconosciuta anche ai contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi. In questo caso lo strumento di riferimento è la Certificazione Unica, rilasciata annualmente dal sostituto d’imposta per attestare i redditi corrisposti e le ritenute operate. Alla Certificazione Unica si affianca, per chi intenda esprimere le proprie preferenze, una scheda dedicata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, denominata “Scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF“.

Le conseguenze di una compilazione non informata

La presenza di tre quote distinte all’interno della medesima sezione, ciascuna con regole proprie, può esporre il contribuente a una serie di errori ricorrenti che producono effetti concreti sulla destinazione delle risorse. Conoscere questi meccanismi è il primo passo per evitare che la propria scelta venga svuotata o indirizzata diversamente da quanto desiderato.

Una delle situazioni più diffuse riguarda il 5×1000 firmato senza l’indicazione del codice fiscale dell’ente. In questo caso, viene ripartita proporzionalmente tra tutti gli enti accreditati nella stessa categoria, sulla base del numero complessivo di preferenze dirette ricevute dai diversi soggetti. La conseguenza è che il contributo finisce comunque all’interno dell’ambito scelto dal contribuente, ma non raggiunge l’ente specifico che si intendeva sostenere. Un esito analogo si produce quando il codice fiscale indicato risulta errato o riferito a un soggetto non iscritto agli elenchi dei beneficiari: la scelta viene trattata come se il codice non fosse stato indicato e la quota segue lo stesso percorso di ripartizione nella categoria.

Diverso è il caso della firma apposta in più riquadri. Per il 5×1000 questa situazione annulla la scelta, perché la legge consente di sostenere una sola categoria di beneficiari per ciascun anno fiscale, e la quota viene incamerata dallo Stato. Lo stesso esito si produce per l’8×1000: il contribuente può firmare per un solo destinatario e l’apposizione di più firme rende la scelta priva di effetti.

L’omissione completa della scelta presenta invece conseguenze diverse in funzione della voce considerata. Per il 5×1000 e per il 2×1000, la quota non assegnata resta nelle disponibilità dello Stato, che la utilizza secondo le finalità ordinarie del bilancio pubblico. Per l’8×1000 il meccanismo è strutturalmente differente: la quota dei contribuenti che non firmano viene ripartita proporzionalmente tra lo Stato e le confessioni religiose ammesse al beneficio, sulla base delle scelte espresse dagli altri contribuenti.

Il 2×1000 presenta una specificità ulteriore: la firma deve sempre essere accompagnata dal codice identificativo del partito politico prescelto, codice che varia annualmente e che l’Agenzia delle Entrate pubblica nelle istruzioni dei modelli dichiarativi. L’indicazione di un codice non più valido, oppure la sola firma priva del codice, comporta l’inefficacia della scelta e la permanenza della quota nelle casse statali. Non esistono, per questa voce, meccanismi di ripartizione di categoria analoghi a quelli previsti per il 5×1000.

Il significato della scelta per il contribuente

Firmare per devolvere il 2×1000, il 5×1000 e l’8×1000 permette quindi di fare la differenza nel momento in cui si assolve a uno dei propri obblighi nei confronti dello Stato. Il valore di questa scelta sta tutto nella sua portata collettiva. Le risorse che ciascun beneficiario riceve sono il risultato di milioni di scelte individuali, ognuna delle quali contribuisce a determinare quanto un ente potrà investire l’anno successivo nella propria attività.

Un istituto di ricerca può portare avanti uno studio che altrimenti resterebbe in attesa di copertura, un’associazione può estendere i propri servizi a un numero maggiore di persone in difficoltà, un ente culturale può completare un intervento di restauro o aprire al pubblico spazi che la mancanza di fondi terrebbe chiusi, una comunità impegnata sul territorio può attivare iniziative di accompagnamento per famiglie e anziani che senza quel sostegno non troverebbero risposta.

Da questo punto di vista, la dichiarazione dei redditi diventa un’occasione di cittadinanza attiva, un momento in cui il contribuente esercita una responsabilità verso la collettività, che fa leva sul senso di appartenenza a un tessuto sociale più ampio.

Le scadenze da ricordare per la dichiarazione 2026

Per esprimere correttamente la scelta sulle tre quote dell’IRPEF è necessario tenere presenti le scadenze fissate dall’Agenzia delle Entrate per la stagione dichiarativa 2026.

Dal 30 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile online il Modello 730 precompilato in modalità di sola consultazione, consentendo al contribuente di accedere alla propria dichiarazione e verificare i dati già inseriti. A partire dal 14 maggio 2026 è possibile accettare, modificare e trasmettere il 730 precompilato attraverso l’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate. Dal 20 maggio 2026 è disponibile anche il Modello Redditi Persone Fisiche precompilato.

Il termine ultimo per la presentazione del Modello 730, sia nella versione ordinaria sia in quella precompilata, è fissato al 30 settembre 2026. Per il Modello Redditi Persone Fisiche la scadenza è invece il 31 ottobre 2026, che per il 2026 slitta al 2 novembre poiché il 31 ottobre cade di sabato.

I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi che vogliono esprimere la scelta sulle tre quote attraverso la scheda dedicata, devono provvedere a consegnarla in busta chiusa presso un ufficio postale o un intermediario abilitato, oppure trasmetterla attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, sempre entro il 31 ottobre 2026.