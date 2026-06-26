Cronaca

SARONNO – È tornata regolare dalla ripresa del servizio ferroviario di oggi, venerdì 26 giugno, la circolazione dei treni sulle tratte Busto Arsizio-Malpensa/Gallarate e Busto Arsizio-Novara, pesantemente penalizzate nelle scorse ore dal tentativo di furto di rame avvenuto nella zona di Sacconago.

A comunicarlo è Ferrovienord, che ha annunciato la conclusione dei lavori di ripristino effettuati dai propri tecnici per riparare i gravi danni provocati ai sistemi di gestione della circolazione ferroviaria. Le squadre di intervento erano entrate in azione già nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno, lavorando senza sosta per consentire il graduale ritorno alla normalità. Una prima fase dei lavori aveva già permesso, dalle 11.40 di ieri, la riattivazione della circolazione su un unico binario lungo la linea tra Busto Arsizio e Malpensa-Gallarate. Con il completamento delle riparazioni, da oggi entrambe le tratte interessate sono nuovamente operative a pieno regime. Il tentativo di furto dei cavi in rame aveva provocato pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario, rendendo necessari interventi urgenti sulle infrastrutture e causando disagi ai pendolari e ai viaggiatori diretti verso l’aeroporto di Malpensa e lungo la direttrice per Novara.

Ferrovienord, società interamente controllata da Fnm, gestisce in Lombardia una rete di 336 chilometri con 124 stazioni distribuite nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Ogni giorno sulla rete circolano circa 900 treni, utilizzati da oltre 200 mila passeggeri. Oltre alla gestione della circolazione ferroviaria, la società si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo potenziamento e dell’attivazione di nuovi impianti.

(foto archivio)

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