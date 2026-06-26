SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 25 giugno, in primo piano la cronaca con l’arresto di un sedicenne per l’accoltellamento di un giovane, ma anche le iniziative per il commercio con lo shopping sotto le stelle, i nuovi collegamenti estivi FlixBus, l’allagamento di via Primo Maggio e il tragico incendio costato la vita a un uomo di 73 anni.

Ha avuto un rapido sviluppo l’indagine sull’accoltellamento di un 22enne avvenuto in strada: i carabinieri hanno identificato e arrestato un sedicenne ritenuto responsabile dell’aggressione.

Sabato prende il via lo shopping sotto le stelle con il primo fine settimana dei saldi: i negozi resteranno aperti fino alle 23, mentre quest’anno non è prevista la tradizionale Notte Bianca.

Per l’estate FlixBus amplia i collegamenti dalla città, offrendo nuove destinazioni e più opportunità di viaggio verso località italiane ed europee.

Il Comune di Gerenzano è intervenuto per fare chiarezza sull’allagamento di via Primo Maggio, illustrando le cause dell’episodio e replicando alle osservazioni emerse dopo il maltempo.

Tragedia nella notte a Lomazzo, dove un incendio divampato in un’abitazione è costato la vita a un uomo di 73 anni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e soccorritori per mettere in sicurezza l’area e ricostruire l’accaduto.