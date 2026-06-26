I più letti di ieri: arrestato il minorenne per accoltellamento, shopping sotto le stelle e incendio mortale
26 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 25 giugno, in primo piano la cronaca con l’arresto di un sedicenne per l’accoltellamento di un giovane, ma anche le iniziative per il commercio con lo shopping sotto le stelle, i nuovi collegamenti estivi FlixBus, l’allagamento di via Primo Maggio e il tragico incendio costato la vita a un uomo di 73 anni.
Ha avuto un rapido sviluppo l’indagine sull’accoltellamento di un 22enne avvenuto in strada: i carabinieri hanno identificato e arrestato un sedicenne ritenuto responsabile dell’aggressione.
Saronno, accoltellò 22enne per strada. Sedicenne identificato e arrestato dai carabinieri
Sabato prende il via lo shopping sotto le stelle con il primo fine settimana dei saldi: i negozi resteranno aperti fino alle 23, mentre quest’anno non è prevista la tradizionale Notte Bianca.
Shopping sotto le stelle per il primo sabato di saldi: negozi “accesi” fino alle 23 (senza notte bianca)
Per l’estate FlixBus amplia i collegamenti dalla città, offrendo nuove destinazioni e più opportunità di viaggio verso località italiane ed europee.
FlixBus potenzia i collegamenti da Saronno per l’estate: tutte le novità
Il Comune di Gerenzano è intervenuto per fare chiarezza sull’allagamento di via Primo Maggio, illustrando le cause dell’episodio e replicando alle osservazioni emerse dopo il maltempo.
Gerenzano, allagamento di via Primo maggio, il Comune fa il punto e replica
Tragedia nella notte a Lomazzo, dove un incendio divampato in un’abitazione è costato la vita a un uomo di 73 anni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e soccorritori per mettere in sicurezza l’area e ricostruire l’accaduto.
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