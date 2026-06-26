Città

SARONNO – Chi si aspettava che il nuovo consiglio di amministrazione di Saronno Servizi prono alle scelte e magari anche “a qualche diktat dell’Amministrazione comunale” è stato smentito. La presentazione del bilancio del bilancio 2025 di Saronno Servizi, avvenuta ieri in commissione Bilancio, ha dimostrato come il nuovo presidente, Fabrizio Francescut, e il consiglio di amministrazione siano pronti ad avviare un vero e proprio new deal per Saronno Servizi, un nuovo corso pragmatico e concreto che non prevede l’opzione “sempre sì” al Comune.

Sicuramente l’esperienza personale e la competenza di Francescut hanno giocato un ruolo cruciale, così come la sua capacità di restare nell’ambito tecnico, affrontando i temi con franchezza, senza sconti ma con determinazione nel restare nell’ambito dei numeri e del pragmatismo.

Una perdita di oltre 600 mila euro è una bella gatta da pelare per un presidente appena insediato. Francescut, però, ha dimostrato di conoscere a fondo la realtà articolata di Saronno Servizi e ha da subito “dato a Cesare quel che è di Cesare (a partire dal vecchio cda)” tessendo lodi per gli asset positivi ma anche ammettendo errori e necessità “dimenticate o accantonate”. È emersa così l’idea di un vero new deal, fondato su due linee guida: l’equilibrio economico e il servizio alla collettività.

Non sarà un percorso semplice. E lo sa perfettamente Francescut che ha già spiegato come alcune scelte, ad esempio la revisione della tariffazione del cimitero, saranno bocconi difficili da far digerire al Comune. Allo stesso tempo è riuscito a trasmettere la convinzione che, per continuare a garantire efficienza ed eccellenza al servizio della comunità, Saronno Servizi abbia bisogno di questo nuovo corso. Non una scelta ma una necessità che deve essere vissuta come un’occasione per trarre il meglio da un momento difficile.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09