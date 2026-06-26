Comasco

LOMAZZO – Un vicino di casa di 42 anni è stato fermato nella notte dai carabinieri con l’accusa di aver appiccato l’incendio costato la vita al pensionato 73enne Giovanni Amenta. Il provvedimento è stato eseguito dai militari del Comando provinciale di Como su decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Como al termine di una giornata di intense indagini.

L‘incendio era divampato nella notte tra il 25 e il 26 giugno nell’abitazione della vittima, in via Somaini 50. Il pensionato era morto per soffocamento dopo che le fiamme, ritenute di origine dolosa, si erano sviluppate all’ingresso dell’appartamento, impedendogli di mettersi in salvo.

Per tutta la giornata di ieri i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Como, insieme ai militari della Compagnia di Cantù e della Stazione di Lomazzo, hanno lavorato senza sosta coordinati dalla Procura di Como. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze, ricostruito le ultime ore di vita dell’anziano e verificato ogni elemento utile per chiarire la dinamica dei fatti.

Gli accertamenti hanno progressivamente concentrato l’attenzione su un vicino di casa della vittima. Secondo quanto emerso dalle indagini, tra i due negli ultimi tempi vi sarebbero stati ripetuti contrasti e dissapori.

In base alla ricostruzione degli investigatori, il 42enne, nella notte del 26 giugno, avrebbe utilizzato un liquido infiammabile per appiccare il fuoco all’ingresso dell’appartamento di Giovanni Amenta, mentre il pensionato si trovava ancora all’interno dell’abitazione. Le fiamme avrebbero così provocato la morte del 73enne per soffocamento.

Sulla base dei gravi elementi indiziari raccolti, la Procura della Repubblica di Como ha disposto il fermo dell’uomo, contestandogli i reati di omicidio e incendio doloso.

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