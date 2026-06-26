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SARONNO – Venerdì 26 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con cielo in prevalenza sereno per gran parte delle ore. Non sono attese piogge nel corso della giornata, mentre le precipitazioni sono previste soltanto nella notte successiva. Resta inoltre segnalata un’allerta per afa, favorita dalle temperature elevate.

Nel dettaglio, il sole accompagnerà l’intera giornata a Saronno, con condizioni asciutte e solo qualche modesto annuvolamento senza conseguenze. Le temperature saranno particolarmente elevate, con una massima di 35°C e una minima di 23°C, valori che contribuiranno a rendere il clima caldo e afoso, soprattutto nelle ore centrali e nel tardo pomeriggio. I venti saranno deboli: al mattino soffieranno da Nord-Nordovest, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Sud-Sudest, senza particolari rinforzi. Le condizioni rimarranno quindi favorevoli alle attività all’aperto, pur con la raccomandazione di limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e di mantenere una buona idratazione. Solo nel corso della notte è atteso un peggioramento con l’arrivo delle prime precipitazioni.

In Lombardia l’alta pressione continuerà a garantire condizioni generalmente stabili e soleggiate. Sulle pianure prevarrà il bel tempo, mentre sui rilievi alpini e sulle Orobie la nuvolosità tenderà ad aumentare nel corso della giornata, con possibilità di deboli piogge in serata. Sul resto della regione il clima resterà caldo, con venti generalmente deboli e condizioni simili a quelle previste su Saronno.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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