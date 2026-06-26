Saronnese

CISLAGO – Musica, street food, shopping e spettacoli animeranno il centro di Cislago nella serata di sabato 27 giugno con la Notte Bianca, iniziativa patrocinata dal Comune e organizzata con il coinvolgimento di Confcommercio Saronno e del distretto del commercio Antiche Brughiere. L’appuntamento prenderà il via alle 18 con un ricco programma pensato per tutte le età.

L’evento trasformerà le principali vie e piazze del centro in un percorso di intrattenimento con dj set, musica dal vivo, ballo, sfilate di moda, area dedicata ai bambini e negozi aperti. Non mancherà un’ampia proposta gastronomica con aperitivi, street food e specialità locali, oltre ai punti ristoro allestiti da attività commerciali e associazioni.

La manifestazione si svilupperà lungo le principali vie e piazze del centro di Cislago. Le iniziative saranno concentrate in piazza Enrico Toti, piazza Trieste, via Italia, via Cavour, via don Alberto Nordi e viale IV Novembre, trasformando il cuore del paese in un percorso tra musica, spettacoli, intrattenimento e proposte gastronomiche.

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