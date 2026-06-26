Saronnese

GERENZANO – Si apre ufficialmente la nuova stagione di richieste per le agevolazioni economiche dedicate alle famiglie di Gerenzano con bambini iscritti ai nidi d’infanzia del territorio.

L’amministrazione comunale ha confermato anche per l’anno educativo 2026-2027 lo stanziamento di un apposito buono mensile destinato ai piccoli residenti che frequentano le due strutture presenti sul territorio comunale, ovvero “Il Nido del Villaggio” e “Piccole Impronte“. Questo sostegno economico è stato pensato in modo mirato per alleggerire il peso delle rette mensili a carico dei genitori e, al tempo stesso, per favorire e incentivare l’accesso ai servizi educativi nella fascia d’età compresa tra zero e tre anni, un periodo spesso molto delicato per la gestione della quotidianità e per l’organizzazione dei tempi lavorativi familiari.

Il contributo economico non sarà erogato in misura fissa per tutti, ma verrà definito e rimodulato sulla base dell’attestazione Isee presentata da ciascun nucleo familiare richiedente. Questo criterio di progressività permette al comune di distribuire le risorse in modo equo e proporzionato, garantendo un aiuto maggiore alle famiglie che si trovano in una situazione economica di maggiore fragilità.

Tutte le informazioni di dettaglio riguardanti i requisiti richiesti, i termini di scadenza e le precise modalità di presentazione delle domande sono già state pubblicate e sono liberamente consultabili sul portale istituzionale del comune di Gerenzano, all’interno della sezione online interamente dedicata ai servizi ai cittadini.

(foto d’archivio)

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