Saronnese

ORIGGIO – PARCO DEI MUGHETTI – La tutela e la valorizzazione di un’area protetta passano anche attraverso piccoli e grandi gesti quotidiani di cittadinanza attiva: chi sceglierà di scendere in campo per il Parco dei Mughetti si troverà davanti a un ventaglio di attività molto variegato, che spazia dagli interventi puramente operativi fino al supporto logistico e scientifico.

Sul fronte della manutenzione dei sentieri, i volontari si occuperanno della pulizia dei percorsi attraverso la raccolta dei rifiuti abbandonati, della cura della segnaletica e di sfalci localizzati; gli amanti della botanica e della fauna potranno invece dedicarsi alla piantumazione e alla cura della vegetazione forestale, al posizionamento di cassette-nido strategiche e ad attività di monitoraggio sul raggio faunistico del territorio. Non manca poi la componente legata alla socialità e alla divulgazione: l’ente cerca braccia anche per gestire l’apertura periodica dell’aula didattica, accompagnare le scolaresche in visita, affiggere locandine e allestire gli stand informativi durante le feste locali e le sagre.

Per entrare a far parte di questa rete di salvaguardia ambientale del polmone verde, la macchina organizzativa ha già attivato i canali ufficiali a cui i cittadini possono fare riferimento per ottenere maggiori dettagli o per ricevere la modulistica necessaria. La segreteria risponde al numero di telefono 02.96951140, oppure tramite la casella di posta elettronica [email protected]. In ogni caso, i dettagli completi sulle singole mansioni e sulle linee guida per la partecipazione sono stati resi accessibili anche online, direttamente sulla pagina Facebook ufficiale dell’ente.

L’intera operazione fa capo alla nuova campagna di reclutamento lanciata ufficialmente a Origgio dall’ufficio del Parco dei Mughetti. L’iniziativa punta a inserire nell’organico dell’area protetta un nuovo nucleo di volontari civici motivati e desiderosi di fare la differenza per l’ambiente circostante. Per presentare la propria candidatura formale e mettersi a disposizione del parco c’è tempo ancora per un mese: il bando resterà aperto e accetterà le adesioni dei cittadini fino alla scadenza fissata per il prossimo 30 giugno.

(foto d’archivio)

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