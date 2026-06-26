Cogliate

SARONNO – Perché una famiglia residente a Dal Pozzo, frazione di Ceriano Laghetto, può usufruire delle tariffe riservate ai residenti di Saronno per il servizio di pre e post scuola alla scuola dell’infanzia, mentre alla scuola primaria deve pagare la tariffa prevista per i non residenti? È la domanda che pone Giancuono Diglio, padre di un bambino che da settembre frequenterà la scuola primaria Damiano Chiesa.

La famiglia ha scelto di iscrivere il figlio a Saronno per ragioni organizzative. Il bambino frequenta già la scuola dell’infanzia in città e, fino a oggi, per il servizio di pre e post scuola la famiglia ha sostenuto gli stessi costi delle famiglie residenti a Saronno. Con il passaggio alla primaria, però, la situazione cambia: per gli stessi servizi accessori la tariffa applicata è quella riservata ai non residenti.

“Vorrei capire perché esiste questa disparità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria – spiega Diglio – Per la materna noi residenti a Dal Pozzo paghiamo come i saronnesi, mentre alla primaria dobbiamo pagare come non residenti. Chiedo semplicemente che ci sia uniformità”.

Per chiarire il motivo della differenza, il padre si è rivolto anche agli uffici comunali. Dalle informazioni ricevute emerge che la diversa gestione dei servizi potrebbe essere alla base della distinzione: la scuola dell’infanzia fa capo all’Istituzione Zerbi, mentre il servizio di pre e post scuola della primaria è gestito direttamente dal Comune di Saronno.

Una spiegazione che, però, non scioglie il dubbio del genitore, che continua a chiedere il motivo di un trattamento diverso per le famiglie della frazione di Dal Pozzo: “La mia domanda è proprio questa – conclude Diglio – Perché questa differenza? Se per la materna è stato possibile prevedere la stessa tariffa dei residenti, perché non adottare lo stesso criterio anche per la primaria? Parlo delle famiglie di Dal Pozzo che, per comodità e vicinanza, scelgono di iscrivere i propri figli nelle scuole di Saronno”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09