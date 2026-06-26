Città

SARONNO – Si è svolta la sera del 25 giugno l’assemblea della sezione cittadina della Lega Lombarda di Saronno, che ha eletto il nuovo segretario politico cittadino nella persona di Alessandro Fagioli, insieme al nuovo consiglio direttivo composto da Lucia Castelli, Carla Mariotti, Claudio Sala e Angelo Veronesi.

La sezione saronnese del Carroccio si rinnova puntando sull’esperienza amministrativa e politica di Fagioli, che guiderà un direttivo capace di coniugare continuità e nuovi ingressi.

Tra i volti noti figurano gli ex segretari cittadini Claudio Sala e Angelo Veronesi, e l’ex assessore e avvocato Lucia Castelli; si affianca loro la new entry Carla Mariotti.

La nuova segreteria politica porta con sé un percorso di esperienza politica già riconosciuto in città.

Nel suo primo intervento da segretario, Alessandro Fagioli ha annunciato l’intenzione di seguire fedelmente l’articolo 1 dello statuto del movimento, indicando come priorità il federalismo. “È il motivo per cui tutti siamo entrati in Lega – ha dichiarato Fagioli – ed è il valore che tiene uniti militanti che provengono da esperienze politiche e sensibilità diverse.”

Il nuovo direttivo si mette da subito al lavoro per rilanciare la presenza del movimento sul territorio saronnese, in vista dei prossimi appuntamenti politici e amministrativi.

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