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SARONNO – Il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli si prepara a festeggiare il 26 luglio, giornata dei Santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria e, dunque, nonni di Gesù, motivo per cui anche giornata mondiale dedicata ai nonni e agli anziani.

La celebrazione inizierà alle 17.30 di domenica 26 luglio con il santo rosario all’altare di Sant’Anna, momento durante il quale si pregherà in difesa della vita e per i nonni e i nipoti presenti o già in cielo. Successivamente, alle 18, sarà celebrata la Santa Messa, al termine della quale si accenderà un cero per ricordare i nonni che non ci sono più.

Il messaggio scelto quest’anno da Papa Leone XIV per la giornata mondiale dei nonni è “Io non ti dimenticherò mai”, celebre frase tratta dal libro del profeta biblico Isaia dalla quale emerge il tema della solitudine delle persone anziane che spesso si sentono sole e abbandonate da una società che corre veloce lasciando ai margini le persone che per una vita intera hanno dedicato se stessi ai loro cari.

(foto da archivio)

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