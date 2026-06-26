Città

SARONNO – Non è passato inosservato ai tanti saronnesi che, nella mattinata di oggi, hanno attraversato il centro storico. Le serrande del punto vendita Ovs, all’angolo tra corso Italia e piazza Libertà, sono infatti rimaste abbassate con alcuni cartelli affissi all’esterno che annunciavano la chiusura temporanea del negozio.

Sui fogli, ben visibili ai passanti, si leggeva il messaggio: “Stamattina per problemi tecnici il negozio rimarrà chiuso. Ci scusiamo per il disagio”. Nessuna ulteriore spiegazione è stata fornita sulle cause del disservizio, che ha destato curiosità proprio per la posizione del negozio, nel cuore della città e in uno dei punti di maggiore passaggio del centro. Nel corso della mattinata non sono mancati i clienti che, arrivati davanti all’ingresso per fare acquisti, hanno dovuto rinunciare e prendere atto dell’avviso esposto sulle serrande. La chiusura ha inevitabilmente attirato l’attenzione di chi transitava tra corso Italia e piazza Libertà, anche perché il punto vendita rappresenta uno dei principali riferimenti commerciali del centro cittadino.

Nessun problema, invece, per il supermercato Carrefour ospitato al piano interrato dello stesso stabile, che è rimasto regolarmente aperto e operativo, consentendo ai clienti di effettuare normalmente la spesa. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla natura dei “problemi tecnici” che hanno reso necessaria la chiusura temporanea del negozio.

26062026