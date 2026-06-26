Città

SARONNO – Una perdita da circa 640 mila euro che, secondo il nuovo consiglio di amministrazione, non rappresenta un problema strutturale ma il risultato di fattori differenti sui quali è già stato avviato un piano di interventi. È questo il messaggio lanciato dal neo presidente di Saronno Servizi, Fabrizio Francescut, intervenuto in commissione Bilancio per illustrare la situazione economica della partecipata e le strategie previste per riportare i conti in equilibrio, mantenendo al tempo stesso la qualità dei servizi ai cittadini. Francescut ha innanzitutto spiegato come sia necessario “spacchettare” il risultato negativo per comprenderne le reali origini.

LA GESTIONE TRIBUTI

Una parte consistente della perdita, pari a circa 340 mila euro, deriva da un accantonamento prudenziale legato al contratto per la gestione dei tributi.”Si tratta di un fondo rischi, per altro necessario per legge. Sul contratto dei tributi c’è stata una diversa interpretazione autentica. Abbiamo quindi effettuato un accantonamento prudenziale di 340 mila euro. È in corso un’importante interlocuzione con il Comune e contiamo di risolvere la questione definendo il quantum eventualmente dovuto. Non ho riconosciuto alcun debito: è una posizione di verifica prudenziale, non un debito”. Il presidente ha precisato che il contenzioso non riguarda le somme emesse ma il metodo di calcolo dell’aggio, basato sul riscosso anziché sull’emesso: “Non siamo davanti a un problema strutturale ma a un incidente di percorso sul quale bisogna lavorare. A settembre ridefiniremo la posizione per il 2026”.

LA SPENDING REVIEW

La parte restante della perdita è invece riconducibile all’attività ordinaria della società. Per questo motivo il nuovo consiglio di amministrazione ha già avviato una profonda revisione interna. “La prima azione è una spending review interna che porterà risparmi per circa 260 mila euro grazie a una riorganizzazione. Lasceremo Villa Gianetti, con un risparmio di circa 90 mila euro annui, senza rinunciare all’operatività e migliorando l’efficienza del sistema”. Tra gli interventi annunciati anche la stabilizzazione del personale interinale: “Assumeremo direttamente alcuni lavoratori oggi interinali, eliminando commissioni e margini delle agenzie. È un risparmio ottenuto senza tagliare posti di lavoro”.

Francescut ha spiegato anche la volontà di valutare i diversi asset di Saronno Servizi “lo ribadisco con diversi asset positivi tanto da essere al centro di richieste di diversi comuni soci ma anche fuori dal comprensorio”-

“Ogni dossier sarà affrontato singolarmente. Verificheremo la sostenibilità economica e ci confronteremo con il Comune prima di assumere qualsiasi decisione”.

I CIMITERIALI

Particolare attenzione sarà dedicata ai servizi cimiteriali, che oggi generano una perdita di circa 110 mila euro: “Verificheremo le cause e presenteremo proposte per risolvere il problema. Servono soluzioni ponte che consentano di garantire il servizio alla comunità e, allo stesso tempo, ridurre il deficit, preparando una concessione pluriennale che permetta investimenti di lungo periodo”.

Secondo il presidente uno dei nodi riguarda anche la tariffazione: ”Le tariffe cimiteriali sono ferme da circa dieci anni. Il mio auspicio è che il Comune possa valutare un adeguamento per evitare che il servizio debba essere continuamente ripianato. Non è un’imposta, ma una tariffa legata a un servizio essenziale. Ci siederemo in modo collaborativo per fare in modo che Saronno Servizi non pesi sul Comune e che il Comune non debba pesare su Saronno Servizi”.

GLI ASSET POSITIVI

Il presidente ha inoltre ribadito come la società disponga di numerosi punti di forza sui quali costruire il futuro: “Saronno Servizi ha tanti asset positivi da valorizzare. Negli anni sono stati fatti molti investimenti, alcuni con ritorni economici non immediati e altri con un importante ritorno sociale”. Insomma Francescut ha illustrato anche una serie di progetti di sviluppo, tutti accomunati dall’obiettivo di essere economicamente sostenibili e capaci di generare valore per la società e per la città. Tra i investimenti a breve figurano l’acquisizione dell’immobile di Spazio Salute, lo sviluppo della medicina sportiva sociale con il recupero dell’ultimo piano della piscina comunale e il progetto “Data Driven” finanziato da Regione Lombardia. In chiusura Francescut ha sintetizzato la filosofia con cui intende guidare la società. “Saronno Servizi deve produrre valore economico e riconoscere un margine al capitale investito, ma senza perdere la propria missione. Deve riuscire a coniugare economicità e servizio alla città”.

LA POSIZIONE DEL COMUNE

Al termine della commissione è intervenuto anche l’assessore al Bilancio Mattia Cattaneo, che ha confermato la piena sintonia con il nuovo consiglio di amministrazione.

“L’interlocuzione con il consiglio di amministrazione insediatosi a metà aprile è quotidiana. Le linee illustrate dal presidente – spending review interna, ridefinizione dei contratti con il Comune e potenziamento delle attività verso i Comuni soci e altri enti – sono pienamente condivise dall’amministrazione”. Cattaneo ha però ribadito un principio preciso: “La disponibilità del Comune a rivedere i contratti c’è, ma deve necessariamente essere preceduta da un’analisi dell’efficienza della struttura. Il Comune di Saronno non può permettersi di regalare soldi alla propria partecipata. Prima vengono la verifica dei processi interni e la ricerca di eventuali risparmi, che mi pare siano già stati individuati. Solo dopo si potranno ridiscutere i contenuti contrattuali se emergerà l’effettiva necessità”.

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