Città

SARONNO – Continuano fino al 30 giugno le ultime occasioni per riscoprire a Saronno le tracce lasciate in città dal famoso pittore milanese Stefano Maria Legnani, detto il “Legnanino”, uno dei protagonisti più brillanti del barocco lombardo, con le iniziative organizzate dal comune mirate per valorizzare l’immenso patrimonio artistico custodito nel territorio e rendere accessibile l’arte e la cultura a tutti.

Fino al 30 giugno, infatti, sarà esposto straordinariamente nella Sala del Sindaco di Villa Gianetti il dipinto olio su tela “Susanna e i Vecchioni” aperto a tutti gratuitamente dalle 15 alle 18 di martedì, giovedì, sabato e domenica. Fino al 28 giugno sarà anche possibile visitare straordinariamente la Sala Legnanino della biblioteca civica dove, dalle 14 alle 17.45 di sabato e domenica, tutti potranno ammirare il Trionfo di Bacco e Arianna, i teleri che riprendono le celebre scena delle Metamorfosi di Ovidio dipinta a olio su tela.

Domenica 28 giugno sarà anche l’ultima occasione per prendere parte a visite guidate su prenotazione a cura dell’associazione Cantastorie. Il percorso è arricchito da due video di approfondimento e attraversa la Biblioteca, la Chiesa di San Francesco, la Chiesa Prepositurale e Villa Gianetti.

Infine, il ricco mese dedicato al pittore del tardo barocco lombardo legato a Saronno si conclude lunedì 29 giugno con la conferenza “Per Legnanino, tra committenze sacre e profane” a cura della professoressa e storica Marina Dell’Omo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM0