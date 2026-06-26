Città

SARONNO – L’appuntamento culturale in Villa Gianetti ha fatto centro: l’incontro, incentrato sulla memoria e sul confronto a partire dal viaggio letterario e biografico di Ferdinando Larizza, ha mantenuto le promesse della vigilia, trasformandosi in un dibattito approfondito che è andato ben oltre la semplice presentazione del libro “Da grande volevo fare il comunista“.

A guidare e stimolare la discussione è stato il giornalista Rai Fabrizio Patti, che nel ruolo di moderatore ha animato il tavolo dei relatori. Il dibattito ha visto la partecipazione di Roberto Rampi, già senatore della Repubblica, e di Lucia Sindaco, stimata insegnante del territorio, che hanno dialogato direttamente con l’autore portando le loro riflessioni personali e il loro contributo sui temi trattati nel testo.

Nel corso della serata, Ferdinando Larizza ha illustrato l’opera raccontando in prima persona la propria storia familiare e spiegando l’evoluzione di quell’ideale storico di libertà e giustizia civile. Un racconto che si è concluso con un invito diretto al pubblico: riattivare l’impegno civico per collaborare attivamente alla costruzione di una società più equa e giusta.

(foto dalla pagina Facebook del Comune di Saronno)

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