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SARONNO – Un albume d’uovo, una bottiglia o un bicchiere di vetro pieno d’acqua e una notte di attesa. Sono gli ingredienti della tradizionale “barca di San Pietro”, il rito popolare che ogni anno, tra il 28 e il 29 giugno, torna nelle case di tanti saronnesi in occasione della festa dei santi Pietro e Paolo, patroni della città.

Negli ultimi anni questa antica usanza ha conquistato sempre più curiosi. Sui social non mancano foto e commenti di chi, al mattino, corre a controllare il risultato e confrontarlo con quello di amici e parenti.

La preparazione è semplice. La sera del 28 giugno si versa in un recipiente trasparente riempito d’acqua l’albume di un uovo. Il contenitore viene poi lasciato all’aperto, su un balcone, in giardino o sul davanzale, per tutta la notte. Secondo la tradizione, durante le ore notturne il fresco e l’umidità trasformano l’albume creando forme che ricordano le vele di una barca.

La mattina del 29 giugno, giorno dedicato ai santi Pietro e Paolo, arriva il momento più atteso: osservare la propria “barca”. C’è chi si limita a fotografarla e chi invece prova a interpretarne il significato. Una barca con vele ampie e ben spiegate sarebbe segno di fortuna e prosperità, mentre forme meno definite vengono spesso associate a un periodo più complicato. Naturalmente si tratta di una tradizione popolare tramandata di generazione in generazione, vissuta oggi soprattutto come un momento di divertimento e condivisione.

La leggenda racconta che sarebbe proprio San Pietro, pescatore prima di diventare apostolo, a soffiare durante la notte sulle acque per gonfiare le vele della barca. Un’immagine suggestiva che continua ad affascinare grandi e piccoli.

Così, mentre Saronno si prepara a celebrare i suoi patroni, torna anche uno dei riti più amati dell’inizio dell’estate. Una tradizione semplice, economica e alla portata di tutti, capace ancora oggi di unire curiosità, superstizione e voglia di stare insieme.

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