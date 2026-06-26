Volley

SOLARO- Grande successo per la Polisportiva Solaro di volley che, grazie alla vittoria per 3-2 contro le ragazze dell’Asd MyVolley di Cisliano messa a segno nella finale lo scorso sabato 20 giugno al centro sportivo di corso Enrico Berlinguer a Solaro, si aggiudica il torneo regionale femminile under 16 delle polisportive giovanili salesiane.

Le giovani pallavoliste della Polisportiva Solaro sono riuscite ad alzare il trofeo mettendo sotto i riflettori le proprie qualità con prestazioni di alto livello in una competizione sportiva che ha visto la partecipazione di ben 126 squadre giovanili grazie anche al lavoro svolto dai due allenatori Renato Passetti e Francesco Nebuloni.

Durante la premiazione alla fine del torneo, tra i numerosi era presente anche la sindaca di Solaro Nilde Moretti che, attraverso i canali social del comune, ha anche elogiato e ringraziato le atlete per la vittoria conquistata: “Complimenti alle ragazze dell’under 16 che con le loro prestazioni hanno vinto la fase finale ed il titolo regionale, come sempre eccezionali interpreti di uno sport che a Solaro ha sempre riservato grandi soddisfazioni”.

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