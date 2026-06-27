Calcio

CISLAGO – Il Cistellum riparte da un volto molto conosciuto nell’ambiente viola. La società del presidente Mirko Mantegazza ha infatti affidato la guida tecnica della prima squadra a Ulisse Raza, che torna a Cislago per affrontare il campionato di Prima categoria 2026-2027, dove il team è neopromosso.

Per Raza si tratta di un ritorno particolarmente significativo. Proprio con la maglia del Cistellum aveva infatti concluso la propria carriera da calciatore, contribuendo alla conquista di un campionato, prima di iniziare nello stesso club il percorso da allenatore. Negli anni successivi il tecnico ha maturato esperienze in altre realtà calcistiche, arricchendo il proprio bagaglio tecnico e umano. Un percorso che ora lo riporta a Cislago, dove la società punta sulla sua esperienza e sulla conoscenza dell’ambiente per proseguire il percorso di crescita intrapreso nelle ultime stagioni.

La dirigenza ha individuato in Raza il profilo ideale per guidare la squadra nel prossimo campionato, confidando nelle sue qualità tecniche e nella capacità di creare un gruppo competitivo e condividere il progetto sportivo del club.

Di seguito il comunicato integrale diffuso dalla Cistellum.

Il comunicato del club

Ci sono ritorni che hanno un significato speciale! Cistellum è orgogliosa di annunciare che Ulisse Raza sarà il nuovo allenatore della Prima squadra per la stagione sportiva 2026/2027! Per Ulisse non si tratta di un semplice arrivo, ma di un ritorno a casa. Con i nostri colori ha concluso la sua carriera da calciatore, contribuendo alla vittoria di un campionato che rimane un ricordo importante per la nostra società. Proprio in quegli anni ha iniziato anche il suo percorso da allenatore, mettendo le basi di una carriera costruita con passione, impegno e competenza.

Successivamente le nostre strade si sono divise, permettendo a Ulisse di maturare esperienze significative in altre realtà calcistiche, arricchendo il proprio bagaglio tecnico e umano e consolidando le qualità che oggi lo rendono un allenatore preparato, competente e stimato. Oggi le nostre strade si incontrano nuovamente in un momento importante della storia Cistellum. Una realtà che negli ultimi anni è cresciuta passo dopo passo, con sacrificio, passione e ambizione, costruendo solide basi per il futuro.

Abbiamo scelto Ulisse perché crediamo nelle sue qualità tecniche e umane, nella sua capacità di guidare un gruppo e di condividere la nostra visione di calcio e di crescita. Siamo convinti che la sua esperienza e il suo entusiasmo possano rappresentare un valore aggiunto per affrontare al meglio le sfide che ci attendono. Bentornato Mister! Bentornato in Cistellum.

27062026