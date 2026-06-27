Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cerianese dedicati alla prevenzione e alla sensibilizzazione. Stasera è infatti in programma la quinta edizione della Blue Night, manifestazione che quest’anno avrà come slogan “La sicurezza non è un gioco”. L’iniziativa si svolgerà all’interno della quattordicesima edizione della Festa della Pro Loco di Ceriano Laghetto e prenderà il via dalle 18 nell’area feste di via I Maggio, con una serie di proposte rivolte all’intera cittadinanza.

L’obiettivo della manifestazione è promuovere la cultura della sicurezza attraverso un momento di incontro e partecipazione, coinvolgendo famiglie, giovani e adulti in una serata dedicata a un tema di grande attualità. La Blue Night rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel calendario degli eventi cittadini, con l’intento di ricordare come la prevenzione e i comportamenti responsabili siano elementi fondamentali nella vita di tutti i giorni.

La manifestazione si inserisce nel ricco programma della Festa della Pro Loco, offrendo ai visitatori un’ulteriore occasione di aggregazione e di sensibilizzazione su temi di interesse collettivo.

L’appuntamento è dunque fissato oggi, sabato 27 giugno, a partire dalle 18, nell’area feste di via I maggio, per una serata che unirà intrattenimento, partecipazione e attenzione alla sicurezza.

(foto archivio)

27062026