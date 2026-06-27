Lo studio, intitolato “Salute orale: scenari globali e prospettive”, è una nuova umbrella review realizzata dall’Università Bocconi sulla base di 106 studi pubblicati negli ultimi dieci anni. L’indagine è stata presentata durante il congresso, che si è svolto tra l’Auditorium della Conciliazione e la Camera dei Deputati, moderato nella cerimonia conclusiva da Susanna Lemma del Tg1.

Tra i partecipanti figuravano, tra gli altri, Annarita Patriarca, segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera, Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari sociali, Francesco Billari, magnifico rettore dell’Università Bocconi, insieme ad alcune delle più autorevoli personalità della comunità scientifica italiana e internazionale nel settore della salute orale.

Nel corso del congresso le società scientifiche European Federation of Periodontology (Efp), Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (Sidp), Associazione Igienisti Dentali Italiani (Aidi), Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (Acoi), Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (Fadoi), Società Italiana di Chirurgia (Sic), Società Italiana di Odontoiatria Infantile (Sioi), Società Italiana di Patologia e Medicina Orale (Sipmo), Società Italiana Unitaria di EndocrinoChirurgia (Siuec) e Unione Nazionale Igienisti Dentali (Unid) hanno sottoscritto il primo Manifesto della Salute Orale, per ribadire un concetto chiave: investire in prevenzione e promozione della salute orale genera benefici non solo clinici, ma anche economici e sociali.

Un’iniziativa accolta dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che in un messaggio inviato al congresso ha dichiarato: “La salute orale è parte integrante della salute della persona, per questo deve essere pienamente inserita nelle strategie di prevenzione e promozione della salute. Questa visione è coerente con l’impegno del Ministero della Salute per una sanità che metta al centro la persona nella sua interezza e che consideri la prevenzione come il più importante investimento per il futuro, per migliorare la salute dei cittadini e garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Accolgo con interesse il Manifesto che oggi viene sottoscritto, che rappresenta un passo significativo verso una più stretta collaborazione tra comunità scientifica, professionisti della salute e istituzioni”.

I numeri confermano l’urgenza del fenomeno. In Europa i casi di diabete tra le persone di età compresa tra 20 e 79 anni sono passati da 22,4 milioni nel 2000 a 65,6 milioni nel 2024. In Italia sono aumentati da 3,1 a 5 milioni di persone, raggiungendo una prevalenza del 7% della popolazione adulta. Una crescita che rende sempre più necessaria l’integrazione della salute orale nei percorsi di gestione delle cronicità.

L’analisi dell’Università Bocconi, inserendosi nella strategia globale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) 2023-2030, che considera la salute orale una componente essenziale della salute generale, evidenzia che gli interventi più efficaci sono quelli multicomponente, capaci di combinare educazione sanitaria, prevenzione clinica, coinvolgimento di famiglie e caregiver, programmi scolastici e strumenti di supporto comportamentale. In particolare, le evidenze risultano solide per bambini e adolescenti, mentre emerge la necessità di rafforzare ricerca e interventi rivolti ad anziani, persone fragili e pazienti cronici.

Lo studio evidenzia inoltre come in Europa persistano significative disuguaglianze nell’accesso alle cure odontoiatriche: nel 2024 le persone a rischio povertà hanno rinunciato alle cure quasi tre volte più spesso rispetto al resto della popolazione. La salute orale si configura quindi anche come una questione di equità, accessibilità e sostenibilità dei sistemi sanitari.

Secondo la ricerca, il contesto europeo richiede oggi un cambio di paradigma: superare una visione limitata alla cura specialistica e integrare la salute orale nelle strategie di prevenzione, nell’assistenza territoriale e nella gestione delle cronicità. La sfida dei prossimi anni sarà sviluppare modelli assistenziali capaci di valutare non solo gli effetti clinici degli interventi, ma anche il loro impatto economico, sociale e organizzativo.

La crescente attenzione verso la salute orale trova conferma anche a livello internazionale. The Economist Enterprise, la divisione di ricerca di The Economist, ha dedicato una pubblicazione dal titolo “Winning margins, The impact of oral health on athlete performance” al rapporto tra salute orale e prestazioni sportive. Lo studio evidenzia come una scarsa salute orale contribuisca a una ridotta capacità di recupero dopo l’esercizio fisico, all’affaticamento cronico e a una minore prontezza agonistica, mentre una buona salute orale può favorire maggiore forza fisica, resistenza ed equilibrio.

“Con questo studio, il Cergas Bocconi conferma il valore della ricerca applicata nel mettere a disposizione di istituzioni, professionisti e cittadini evidenze utili per orientare le politiche pubbliche. La salute orale non è un tema marginale né separato dal resto della salute: incide sulla prevenzione, sulla gestione delle cronicità e sulla sostenibilità del Servizio sanitario. Analizzando in modo sistematico oltre cento studi internazionali, la Bocconi contribuisce a chiarire dove gli interventi producono maggiore impatto: dall’educazione di bambini e adolescenti alla presa in carico delle persone fragili e dei pazienti cronici. È proprio questo il compito di un centro come il Cergas: trasformare la conoscenza scientifica in indicazioni concrete per costruire sistemi sanitari più preventivi, sostenibili ed equi”, commenta Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi.

“La salute orale è oggi riconosciuta come una componente essenziale della salute della persona e del benessere collettivo. Le evidenze dimostrano che investire in prevenzione, educazione e diagnosi precoce significa migliorare gli esiti clinici, ma anche contribuire alla sostenibilità dei sistemi sanitari. Per questo abbiamo voluto promuovere il Congresso Internazionale della Salute Orale e favorire la nascita del Manifesto della Salute Orale: un impegno condiviso per diffondere una nuova cultura della prevenzione e rafforzare l’integrazione della salute orale nei percorsi di cura delle patologie croniche. Come Curasept, nel nostro venticinquesimo anniversario, rinnoviamo la volontà di essere al fianco dei professionisti, delle istituzioni e dei cittadini per costruire un modello di salute sempre più orientato alla prevenzione e al benessere complessivo della persona”, commenta Stefano Giovannardi, presidente di Curasept.

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