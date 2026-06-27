Curasept, l’azienda di Saronno promuove il primo Manifesto della salute orale con l’apprezzamento del ministro alla Salute
27 Giugno 2026
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SARONNO – Da Saronno parte una sfida che guarda al futuro della sanità. È Curasept, azienda nata e cresciuta in città, ad aver promosso il Congresso Internazionale della Salute Orale (Ciso) da cui arriva un messaggio destinato a incidere sulle politiche sanitarie: prendersi cura di denti e gengive non significa solo prevenire le malattie del cavo orale, ma anche ridurre il rischio e i costi di patologie croniche come diabete e malattie cardiovascolari. A confermarlo è una nuova ricerca dell’Università Bocconi, presentata durante l’evento organizzato per celebrare i 25 anni dell’azienda.