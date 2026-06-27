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VENEGONO INFERIORE – Una serata all’insegna della festa, della riconoscenza e della preghiera ha riunito nei giorni scorsi la comunità del Seminario Arcivescovile di Milano di via Papa Pio XI a Venegono Inferiore. A una settimana dalle ordinazioni sacerdotali, seminaristi, educatori, docenti e sacerdoti si sono ritrovati per celebrare insieme i preti novelli del 2026, in un momento particolarmente significativo per la vita del Seminario.

La serata si è aperta con la celebrazione della santa messa, presieduta da don Andrea Angelini, prefetto della classe dei nuovi sacerdoti. L’omelia è stata invece affidata a don Nicolò, che ha condiviso con i presenti una riflessione sul cammino vissuto negli anni di formazione.

Nel corso della celebrazione i novelli sacerdoti hanno espresso profonda gratitudine per il percorso compiuto tra le mura del Seminario di Venegono, ricordando come gli anni della formazione abbiano insegnato loro a rinnovare quotidianamente il proprio “sì” alla vocazione, nella consapevolezza che, come è stato sottolineato durante la celebrazione, “Cristo è tutto per noi”. Al termine della funzione religiosa, la festa è proseguita nel refettorio del Seminario con una cena conviviale che ha visto riuniti seminaristi, educatori, professori e i sacerdoti appena ordinati, in un clima di amicizia e condivisione. La serata è stata anche l’occasione per un saluto particolarmente sentito a suor Veronica e suor Filomena, appartenenti alla Congregazione dell’Alleanza di Santa Maria di Fatima. Dopo cinque anni trascorsi a Venegono Inferiore per gli studi teologici, le due religiose faranno ritorno in Portogallo, dove proseguiranno il loro servizio pastorale.

La comunità del Seminario ha voluto ringraziare entrambe per il cammino condiviso e per il contributo offerto durante gli anni trascorsi a Venegono, accompagnando la loro partenza con un pensiero di riconoscenza e con la preghiera per il nuovo servizio che le attende.

27062026