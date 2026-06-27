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SARONNO – Il centro cittadino di Saronno si prepara ad accogliere il fascino senza tempo delle due e quattro ruote del passato grazie a una manifestazione patrocinata dall’amministrazione comunale. L’evento, nato dall’iniziativa di Ariel Motorclub Italia in stretta sinergia con il Motoclub locale, promette di animare il pomeriggio e la serata di sabato 27 giugno, richiamando appassionati e curiosi per un vero e proprio tuffo nella storia motoristica.

Il ricco programma della manifestazione si svilupperà lungo l’intero arco del pomeriggio e della serata seguendo una precisa scansione temporale. Le attività prenderanno ufficialmente il via alle 14, quando la piazza principale della città inizierà a popolarsi con l’esposizione statica dei prestigiosi veicoli storici, offrendo a residenti e curiosi la possibilità di ammirarli da vicino.

Successivamente, alle 18, i motori si accenderanno per il momento più dinamico della giornata, ovvero il tradizionale corteo che vedrà le vetture d’epoca sfilare in parata per le vie del centro cittadino.

Terminato il giro turistico, alle 18.45 la carovana farà nuovamente ritorno in piazza. Qui si terrà il momento istituzionale e spirituale dell’evento, caratterizzato dai saluti formali delle autorità locali e dalla solenne benedizione dei mezzi impartita dal prevosto, monsignor Giuseppe Marinoni.

Verso sera, a partire dalle 19.30, l’attenzione si sposterà sulla parte più conviviale della manifestazione con un’apericena riservata a tutti i partecipanti. Il raduno automobilistico si concluderà poi definitivamente alle 21, con lo spegnimento dei riflettori su una giornata interamente dedicata alla passione per le due e quattro ruote del passato.

(foto d’archivio)

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