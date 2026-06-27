SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 26 giugno, i lettori hanno seguito il ritorno di una delle tradizioni più amate dell’estate, gli approfondimenti sul bilancio di Saronno Servizi, l’emergenza blackout segnalata dai residenti, gli sviluppi dell’incendio mortale di Lomazzo e gli interventi per contrastare i cattivi odori nella zona sud della città.

Con la vigilia dei Santi Pietro e Paolo torna anche la tradizione della barca di San Pietro: basta un albume d’uovo, un bicchiere d’acqua e una notte d’attesa per scoprire, secondo la leggenda, le vele “gonfiate” dal santo e trarne i presagi per l’estate.

Il nuovo presidente di Saronno Servizi ha illustrato le tre principali cause della perdita da 640 mila euro e le strategie per rilanciare la società, tra spending review, riorganizzazione interna e razionalizzazione delle sedi.

Dopo quattro sere consecutive senza elettricità nelle ore serali, alcuni residenti hanno lanciato un appello chiedendo interventi rapidi per risolvere i ripetuti blackout che stanno creando disagi, soprattutto con il caldo di questi giorni.

Svolta nelle indagini sull’incendio costato la vita a un pensionato di 73 anni a Lomazzo: i carabinieri hanno fermato un vicino di casa di 42 anni, accusato di omicidio e incendio doloso.

Ferrovienord ha completato l’intervento richiesto dal Comune per impedire la sosta dei mezzi pesanti in via Grieg, una delle misure adottate per limitare il problema dei cattivi odori segnalato dai residenti della zona sud.