I più letti di ieri: barca di San Pietro, conti di Saronno Servizi e incendio mortale
27 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 26 giugno, i lettori hanno seguito il ritorno di una delle tradizioni più amate dell’estate, gli approfondimenti sul bilancio di Saronno Servizi, l’emergenza blackout segnalata dai residenti, gli sviluppi dell’incendio mortale di Lomazzo e gli interventi per contrastare i cattivi odori nella zona sud della città.
Con la vigilia dei Santi Pietro e Paolo torna anche la tradizione della barca di San Pietro: basta un albume d’uovo, un bicchiere d’acqua e una notte d’attesa per scoprire, secondo la leggenda, le vele “gonfiate” dal santo e trarne i presagi per l’estate.
Un uovo, un bicchiere e una notte d’attesa: torna la barca di San Pietro
Il nuovo presidente di Saronno Servizi ha illustrato le tre principali cause della perdita da 640 mila euro e le strategie per rilanciare la società, tra spending review, riorganizzazione interna e razionalizzazione delle sedi.
Saronno Servizi, ecco le 3 cause della perdita da 640 mila euro. E le 3 strategie del new deal di Francescut
Dopo quattro sere consecutive senza elettricità nelle ore serali, alcuni residenti hanno lanciato un appello chiedendo interventi rapidi per risolvere i ripetuti blackout che stanno creando disagi, soprattutto con il caldo di questi giorni.
Blackout a ripetizione, l’appello dopo 4 sere al buio e al caldo: “Sarà così tutt’estate”
Svolta nelle indagini sull’incendio costato la vita a un pensionato di 73 anni a Lomazzo: i carabinieri hanno fermato un vicino di casa di 42 anni, accusato di omicidio e incendio doloso.
Incendio mortale a Lomazzo, fermato il vicino: è accusato di omicidio e incendio doloso
Ferrovienord ha completato l’intervento richiesto dal Comune per impedire la sosta dei mezzi pesanti in via Grieg, una delle misure adottate per limitare il problema dei cattivi odori segnalato dai residenti della zona sud.
Cattivi odori, Ferrovienord completa l’intervento anti-camion in sosta in via Grieg
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