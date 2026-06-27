CISLAGO – Un nibbio bruno in volo sopra i campi di Cislago. L’avvistamento, immortalato in una fotografia mentre sorvola una mietitrebbia al lavoro, è stato condiviso da Michele Cremascoli nel gruppo Facebook “Sei di Cislago se…”, come contributo del gruppo Salviamo il Paesaggio, suscitando l’interesse degli appassionati di natura e fauna locale.

L’identificazione dell’esemplare è stata curata dal dottor Milo Manica, naturalista esperto del Varesotto. “Eccomi qui. Sono un nibbio bruno cislaghese. Mi abbevero dal Bozzente, mi nutro di piccoli mammiferi, piccoli rettili e piccoli uccelli”, recita il testo che accompagna l’immagine, pubblicata con finalità divulgative.

Il nibbio bruno è un rapace facilmente riconoscibile per le ali lunghe e leggermente arcuate, la coda leggermente forcuta e il volo elegante, caratterizzato da ampie planate. È una specie migratrice che torna in Italia in primavera e predilige ambienti ricchi di corsi d’acqua, boschi e aree agricole, come quelle presenti tra Cislago e il torrente Bozzente. La sua dieta comprende soprattutto piccoli mammiferi, rettili e uccelli, ma anche insetti e carcasse, svolgendo un importante ruolo nell’equilibrio dell’ecosistema.

L’avvistamento conferma la ricchezza naturalistica del territorio e dimostra come le campagne del comprensorio possano ancora ospitare specie di grande interesse, offrendo occasioni di osservazione agli appassionati e contribuendo a valorizzare il patrimonio ambientale locale.

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