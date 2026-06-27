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LONATE CEPPINO – Ancora una volta è stata l’Onda Blu a salire sul gradino più alto del podio. La squadra che rappresenta Lonate Ceppino ha infatti conquistato la quinta edizione del Palio del Seprio, al termine di una manifestazione itinerante che ha in questo periodo coinvolto bambini, famiglie e amministrazioni comunali del territorio.

Grande la soddisfazione espressa dal Comune di Lonate Ceppino, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. Un riconoscimento è stato rivolto ai referenti dell’evento, alle amministrazioni coinvolte, ai giovani partecipanti e alle loro famiglie, protagonisti di una manifestazione che ha saputo coniugare competizione, divertimento e spirito di comunità. Nel corso delle diverse tappe del Palio, i partecipanti si sono confrontati in numerose prove e attività, sempre all’insegna del fair play e della collaborazione. Proprio questi valori, secondo gli organizzatori, rappresentano il risultato più importante lasciato dall’edizione appena conclusa.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai Comuni che hanno ospitato le varie fasi della manifestazione e in modo speciale a Locate Varesino, sede dell’atto conclusivo del Palio e dell’organizzazione finale dell’evento. Per Lonate Ceppino si tratta di un risultato che conferma il forte coinvolgimento della comunità locale e la capacità dell’Onda Blu di mobilitare partecipanti e sostenitori. Una vittoria che, come sottolineato dall’amministrazione comunale, appartiene non soltanto a chi ha preso parte alle gare, ma anche a chi ha tifato, collaborato all’organizzazione e sostenuto il progetto.

Archiviata la quinta edizione, lo sguardo è già rivolto al futuro: il prossimo appuntamento con il Palio del Seprio è infatti previsto a Gornate Olona, che ospiterà l’edizione del prossimo anno.

26062026