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SARONNO – Ha preso ufficialmente il via ieri sera l’atteso “Pizza Festival” di Saronno. La manifestazione gastronomica, che si estende lungo viale Amendola per un fine settimana all’insegna delle specialità della tradizione italiana, prosegue a pieno ritmo oggi e si concluderà nella serata di domani, domenica 28 giugno.

L’iniziativa, completamente a ingresso gratuito, è stata ideata e prodotta da Gta Management srl, che per l’occasione si è avvalsa della stretta e fondamentale collaborazione dell’associazione Italiana Cuochi Pizzaioli.

Il fulcro dell’evento è rappresentato da un vero e proprio villaggio dedicato all’arte culinaria della pizza, dove i maestri pizzaioli provenienti da diverse parti d’Italia propongono le varianti più celebri della tradizione partenopea.

Tra i banchi di viale Amendola è possibile gustare non solo la classica pizza napoletana, ma anche prelibatezze come la pizza fritta, il panuozzo, il calzone, il panzerotto e il tipico cuoppo fritto. I cancelli del villaggio gastronomico, dopo il debutto di ieri, restano aperti sia nella giornata di oggi sia in quella di domani con un orario continuato che va dalle 12 del mattino fino alle 23 della sera, garantendo un servizio no-stop per il pranzo, l’aperitivo e la cena.

Accanto all’offerta culinaria, gli organizzatori hanno predisposto un ricco programma di intrattenimento pensato per coinvolgere l’intera cittadinanza e un pubblico di tutte le età. Viale Amendola viene infatti animato da una selezione di musica e spettacoli dal vivo, mentre per le famiglie è stata allestita un’apposita area bimbi ad accesso totalmente gratuito.

Per qualsiasi informazione sul programma o sulle modalità di partecipazione, la segreteria dell’evento è raggiungibile tramite i contatti ufficiali della manifestazione, sia telefonicamente al numero 3716161167 sia tramite l’indirizzo di posta elettronica dedicato.

(foto d’archivio)

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