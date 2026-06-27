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SARONNO – Sabato 27 giugno, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con qualche nube sparsa nelle prime ore del mattino e ampie schiarite nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni e il tempo si manterrà stabile grazie al consolidamento dell’alta pressione. Le temperature resteranno elevate, con una minima di 26°C e una massima che raggiungerà i 35°C. I venti soffieranno moderati da nord-nordovest al mattino, per poi attenuarsi e disporsi da sud-sudest nel pomeriggio. È prevista un’allerta per afa, legata al caldo intenso e alle elevate temperature attese durante le ore centrali della giornata.

Le condizioni meteorologiche favoriranno un contesto tipicamente estivo, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e assenza di fenomeni significativi. Le ore più calde saranno caratterizzate da valori termici elevati, rendendo consigliabile limitare le attività all’aperto nelle fasce centrali della giornata, soprattutto per le persone più sensibili al caldo. La ventilazione, pur presente nelle prime ore, tenderà a diminuire nel pomeriggio, contribuendo alla sensazione di afa.

In Lombardia il campo di alta pressione garantirà tempo stabile e in gran parte soleggiato. Sulle pianure prevarranno condizioni di cielo poco nuvoloso, mentre sulle aree prealpine e alpine saranno possibili annuvolamenti irregolari, più consistenti sulle Alpi Retiche verso sera, dove non si escludono deboli piogge. Sul resto della regione il tempo resterà asciutto, con caldo diffuso e temperature elevate.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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