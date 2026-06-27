Misinto

MISINTO – È stato ufficializzato il programma musicale della 29′ edizione della Misinto BierFest, uno degli appuntamenti estivi più attesi della Brianza, in calendario dal 2 al 18 luglio al Mönchshof Stadl di via del Cavo 25. Saranno undici le serate di musica dal vivo che accompagneranno il pubblico nel corso della manifestazione, tra gruppi della tradizione bavarese, rock, tribute band e spettacoli dal vivo. L’inaugurazione è fissata per mercoledì 2 luglio, quando, insieme all’esibizione del gruppo bavarese Die Wilderer, si terrà anche la tradizionale apertura della botte, il momento simbolico che darà ufficialmente il via alla manifestazione. La band tedesca sarà protagonista anche nelle tre serate successive, giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 luglio, portando sul palco il repertorio tipico delle feste della birra bavaresi.

La seconda settimana si aprirà giovedì 9 luglio con i Vaskom, per poi proseguire venerdì 10 luglio con i Banditha, sabato 11 luglio con i Mistex X e domenica 12 luglio con Azione Mutande, in un calendario che alternerà rock, pop e spettacolo dal vivo.

Ultima settimana di eventi dal 16 al 18 luglio. Giovedì 16 luglio saliranno sul palco i Megamax, venerdì 17 luglio sarà la volta dei No Cap, mentre la manifestazione si concluderà sabato 18 luglio con l’esibizione di Rudy, seguita dal tradizionale spettacolo finale che chiuderà la ventinovesima edizione della BierFest.

Accanto ai concerti non mancheranno gli elementi che da quasi trent’anni caratterizzano la manifestazione: birra bavarese, cucina tipica, musica dal vivo ogni sera e le novità ospitate nel nuovo Villaggio della Birra, una delle principali innovazioni dell’edizione 2026.

La Misinto BierFest era stata presentata nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune di Misinto, alla presenza del presidente della manifestazione Fabio Mondini, del deputato Fabrizio Sala, del sindaco Matteo Piuri, di Luca Tacca del birrificio tedesco Mönchshof e dei rappresentanti della Federazione italiana cuochi Lombardia, Paola Silva e Paolo Maspero.

Gli organizzatori hanno confermato che anche quest’anno la festa si svilupperà nell’arco di tre settimane, proponendo un mix di gastronomia, birra bavarese, spettacoli e intrattenimento che ogni estate richiama a Misinto migliaia di visitatori provenienti da tutta la Lombardia. Grande attesa anche per il nuovo Villaggio della Birra, realizzato con una scenografia completamente rinnovata per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente agli ospiti della manifestazione.

27062026