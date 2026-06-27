Comasco

MOZZATE – Si avvicina un intervento destinato a migliorare sicurezza e viabilità in uno dei principali snodi stradali del paese. L’amministrazione comunale ha infatti presentato il progetto di riqualificazione della rotatoria all’incrocio tra via Guffanti, via Limido, via Valle dei Prei, via Gramsci e via Giussani.

L’opera prevede una completa riqualificazione dell’intersezione, con particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza della circolazione sia veicolare sia pedonale. L’intervento consentirà inoltre di adeguare la rotatoria alle normative stradali attualmente vigenti, con l’obiettivo di rendere più fluido il traffico e migliorare le condizioni di percorrenza per automobilisti, ciclisti e pedoni. Secondo il cronoprogramma illustrato dal Comune, il prossimo passo sarà l’appalto dei lavori, previsto nel corso del mese di luglio. Si tratta di una fase decisiva che consentirà di avviare concretamente un’opera considerata strategica per la viabilità cittadina.

L’amministrazione comunale sottolinea come l’intervento rappresenti una risposta a un’esigenza sentita da tempo sul territorio: il progetto, infatti, era atteso fin dal 2012 e punta ora a dare una soluzione definitiva alle criticità di uno degli incroci più trafficati di Mozzate. Con la futura riqualificazione della rotatoria, il Comune punta dunque a incrementare gli standard di sicurezza e a rendere più ordinata ed efficiente la circolazione in un punto nevralgico della rete viaria locale.

27062026