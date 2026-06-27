Cronaca

ROVELLO PORRO – Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Rovello Porro, dove due automobili si sono scontrate lungo via Vittorio Veneto. L’allarme ai soccorsi è scattato alle 12.40. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone: una donna di 74 anni e due uomini di 54 e 76 anni.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dalla centrale operativa del 118, con l’auto-infermieristica e due ambulanze della Croce rossa di Lomazzo e della Croce rossa di Misinto. Presenti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri della Compagnia di Cantù, ai quali sono stati affidati i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al termine delle valutazioni sanitarie, due dei feriti sono stati trasportati in ospedale. Una persona è stata accompagnata in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese, mentre un secondo ferito è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Saronno. Per il terzo coinvolto non si è reso necessario il trasporto in pronto soccorso.

Le condizioni dei feriti non sarebbero comunque tali da far temere per le loro condizioni. Restano ora ai carabinieri gli accertamenti per chiarire le cause e le responsabilità dell’incidente.

28062026