SARONNO – C’è anche una realtà di Saronno tra le migliori gelaterie artigianali d’Italia. Ambrogino Cantina Lattica è entrata nella classifica 2026 delle “100 migliori gelaterie artigianali d’Italia” realizzata da Dissapore, una delle guide di riferimento del settore gastronomico nazionale. La gelateria saronnese si è classificata al centesimo posto, conquistando così un riconoscimento che premia qualità, ricerca e artigianalità.

La classifica è stata pubblicata il 25 giugno ed è il risultato di un lungo lavoro di selezione. La redazione di Dissapore, composta da nove valutatori coordinati da Chiara Cavalleris, ha visitato e assaggiato il gelato di circa 500 gelaterie italiane. Soltanto le cento insegne che hanno ottenuto il punteggio più alto sono entrate nella graduatoria finale.

I criteri di valutazione riguardano il profilo sensoriale del gelato, la qualità delle materie prime, la sostenibilità, la creatività, la capacità di ricerca e l’offerta complessiva della gelateria. Dissapore sottolinea inoltre che la classifica non vuole essere una semplice graduatoria commerciale, ma una guida per aiutare i consumatori a individuare i laboratori che meglio rappresentano l’evoluzione del gelato artigianale italiano.

A condividere la soddisfazione per il riconoscimento è stato anche Claudio Caputo, anima di Ambrogino Cantina Lattica, con un messaggio pubblicato sui social: “Questo traguardo va a tutti voi, a cui voglio solo e semplicemente dire grazie”, accompagnato dall’immancabile emoji del gelato e dagli hashtag dedicati all’iniziativa.

L’ingresso di Ambrogino Cantina Lattica nella Top 100 rappresenta un importante riconoscimento non solo per l’attività saronnese, ma anche per il territorio, che vede una propria eccellenza inserita tra i principali riferimenti italiani del gelato artigianale.