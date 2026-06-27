SARONNO – Un sottopassaggio utilizzato ogni giorno da migliaia di pendolari e visitatori che mostra evidenti segni di degrado. È la segnalazione condivisa nel gruppo Facebook “L’unico Sei di Saronno se…”, dove un cittadino ha pubblicato alcune fotografie delle pareti delle scale che collegano piazza Cadorna al sottopasso della stazione, chiedendo quando sia previsto un intervento di riqualificazione.

Le immagini mostrano ampie porzioni di intonaco ormai distaccate, ferri d’armatura affioranti e il calcestruzzo che, in diversi punti, continua a sgretolarsi. Un deterioramento che, secondo chi ha pubblicato la segnalazione, è destinato ad aggravarsi con il passare del tempo a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici.

“Il sottopassaggio della stazione di piazza Cadorna, quando si prevede il restauro? I tondini immersi nel cemento sono esposti alle intemperie e stanno peggiorando sempre di più e il cemento si sta sfaldando”, scrive l’autore del post.

Più che una semplice lamentela, la richiesta è quella di programmare un intervento di manutenzione prima che il degrado aumenti ulteriormente. Il sottopassaggio rappresenta infatti uno dei principali accessi alla stazione ferroviaria, nodo strategico del trasporto locale e regionale, attraversato ogni giorno da migliaia di persone.

Per molti viaggiatori è il primo scorcio della città appena usciti dal treno e, allo stesso tempo, l’ultimo che vedono prima di ripartire. Proprio per questo, diversi commenti sottolineano come lo stato delle pareti finisca per trasmettere un’immagine poco curata di Saronno.

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