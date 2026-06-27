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SARONNO – Il caldo intenso che sta interessando il Saronnese continuerà ancora per alcuni giorni, ma all’orizzonte si intravede una prima tregua. Secondo le previsioni meteo, il cambio di scenario è atteso da mercoledì 1 luglio, quando l’arrivo di temporali e di aria più fresca farà scendere le temperature massime attorno ai 30 gradi, ponendo fine almeno temporaneamente all’ondata di calore.

Fino ad allora il territorio dovrà fare i conti con giornate molto calde e un forte disagio dovuto all’afa. Il fine settimana sarà infatti il momento più intenso dell’ondata: tra sabato 27 e domenica 28 giugno le temperature raggiungeranno i 35-36 gradi, con condizioni di afa persistente che restano sotto osservazione anche da parte di Arpa Lombardia.

Tra lunedì 29 e martedì 30 giugno inizieranno i primi segnali di cambiamento. Da nord-ovest affluirà aria leggermente meno calda, con temperature massime in lieve diminuzione, comprese tra 33 e 35 gradi. Il caldo resterà comunque intenso, ma aumenterà anche l’instabilità atmosferica, favorendo la formazione dei primi rovesci o temporali sparsi, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

La vera svolta è attesa per mercoledì 1 luglio. L’ingresso di correnti più fresche dovrebbe favorire temporali più diffusi e un calo termico più deciso. Le temperature massime torneranno così intorno ai 30 gradi, valori decisamente più sopportabili rispetto a quelli registrati negli ultimi giorni.

Si tratterà comunque di una prima attenuazione del caldo e non di un ritorno a condizioni fresche: le temperature resteranno infatti in linea con un inizio luglio estivo, ma con un disagio decisamente inferiore rispetto all’attuale fase caratterizzata da caldo intenso e afa.

Anche le temperature notturne continueranno a farsi sentire ancora per alcuni giorni. Fino a martedì le minime resteranno comprese tra 20 e 22 gradi, favorendo il fenomeno delle cosiddette “notti tropicali”, quando il termometro non scende sotto i 20 gradi e il caldo rende più difficile il riposo. Tra sabato e domenica sono previste minime di 21-22 gradi, mentre tra lunedì e martedì si attesteranno attorno ai 20-21 gradi, con un’umidità in aumento che accentuerà la sensazione di afa. La svolta è attesa da mercoledì 1 luglio, quando, grazie all’arrivo di aria più fresca associata ai temporali, le minime scenderanno fino a 17-18 gradi, riportando notti decisamente più gradevoli.

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