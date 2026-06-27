Softball A1, Bollate non sbaglia e centra lo sweep. Pari per Saronno e Caronno
27 Giugno 2026
SARONNO – Riparte con risultati alterni il cammino delle formazioni lombarde impegnate nel campionato di Serie A1 di softball. Al rientro dopo la sosta, la Quick Mill Bollate centra uno sweep sul campo delle Thunders Castellana, confermando il primo posto in classifica, mentre MKF Saronno e Rheavendors Caronno si dividono la posta rispettivamente contro Itas Mutua Rovigo e Ares Safety Macerata.
La Quick Mill Bollate conferma il proprio ruolo di capolista imponendosi in entrambe le gare sul campo delle Thunders Castellana. Le bollatesi indirizzano subito gara uno con un devastante primo inning da dieci punti, chiudendo poi sul 14-6 per manifesta al quinto inning. Più equilibrato l’avvio di gara due, ma Bollate prende il largo tra terzo e quarto inning fino all’8-1 finale, ancora per manifesta al quinto, consolidando così il primato.
A Saronno arriva invece una delle sorprese della giornata. L’Mkf cede gara uno all’Itas Mutua Rovigo per 5-4 dopo essere stata rimontata dalle venete, in una partita segnata anche dal grave infortunio al ginocchio riportato da Anita Bartoli (foto) nel quinto inning, episodio che ha costretto a una lunga interruzione dell’incontro. Le padrone di casa reagiscono però immediatamente nella seconda sfida, dominando 7-0 al quinto inning grazie a un avvio travolgente e alla prova in pedana di Avery, autrice di 10 strikeout senza concedere alcuna valida alle avversarie.
Finisce in perfetta parità anche il confronto tra Rheavendors Caronno e Ares Safety Macerata. Le marchigiane si aggiudicano gara uno per 2-0 sfruttando al meglio le occasioni offensive, mentre nella seconda sfida le caronnesi ribaltano l’iniziale svantaggio grazie soprattutto al primo fuoricampo stagionale di Sarah Edwards, decisivo nel successo per 7-3. Da segnalare anche il debutto in pedana di Pruetting con la maglia della Rheavendors.
Tutti i risultati
- Thunders Castellana-Quick Mill Bollate 6-14 (5° inning, manifesta) e 1-8 (5° inning, manifesta)
- Mkf Saronno-Itas Mutua Rovigo 4-5 e 7-0 (5° inning, manifesta)
- Ares Safety Macerata-Rheavendors Caronno 2-0 e 3-7
- Italposa Forlì-Mia Office Blue Girls Pianoro 8-6 e 7-6
Da completare domenica 28 giugno:
- Lacomes New Bollate-Bertazzoni Collecchio
Classifica
Quick Mill Bollate 962 (25 vinte, 1 persa), Italposa Forlì 769, Mkf Saronno 625, Lacomes New Bollate 542, Rheavendors Caronno e Mia Office Pianoro 500, Thunders Castellana 385, Itas Mutua Rovigo 308, Macerata 250, Bertazzoni Collecchio 167.
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