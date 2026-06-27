Softball

SARONNO – Dopo la pausa dedicata ai Mondiali di Praga, che hanno visto grande protagonista anche il territorio con numerose giocatrici impegnate nelle varie nazionali, nel fine settimana torna il campionato di Serie A1 di softball. La tredicesima giornata fra oggi e domani propone impegni importanti per le tre formazioni del comprensorio: Mkf Saronno, Rheavendors Caronno e Quick Mill Bollate.

La formazione saronnese, attualmente terza in classifica con 14 vittorie e 8 sconfitte, oggi ospiterà sul diamante di casa in via De Sanctis l’Itas Mutua Rovigo, penultima forza del campionato. Per la squadra del presidente Rotondo si tratta di un’occasione importante per consolidare la posizione in zona playoff e proseguire la rincorsa alle prime due della graduatoria.

Trasferta marchigiana, invece, oggi per la Rheavendors Caronno, impegnata sul campo dell’Ares Safety Macerata. La formazione caronnese, reduce da un girone d’andata altalenante, occupa il sesto posto con un bilancio di 12 vittorie e 12 sconfitte ed è pienamente in corsa sia per un posto nei playoff sia per la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia. La principale novità riguarda il roster: in assenza della cubana Yamerki Guevara, impegnata ai Giochi Panamericani, farà il proprio esordio la lanciatrice statunitense Harley Dawn Pruetting (foto).

La capolista Quick Mill Bollate, saldamente al comando con uno straordinario record di 23 successi e una sola sconfitta, sarà invece impegnata sul campo delle Thunders Castellana. Le bollatesi cercheranno di consolidare ulteriormente il primo posto, mantenendo il vantaggio sull’Italposa Forlì.

Alle spalle delle prime due posizioni la classifica resta apertissima: Saronno, Pianoro, New Bollate e Caronno sono racchiuse in pochi punti e ogni doppio confronto potrebbe risultare decisivo nella corsa ai playoff e alla Coppa Italia.

Il programma

Sabato 27 giugno

Thunders Castellana-Quick Mill Bollate, dalle ore 13 (gara 2 quaranta minuti dopo il termine di gara 1)

Mkf Saronno-Itas Mutua Rovigo, dalle ore 17 (gara 2 quaranta minuti dopo il termine di gara 1)

Ares Safety Macerata-Rheavendors Caronno, dalle ore 17 (gara 2 quaranta minuti dopo il termine di gara 1)

Italposa Forlì-Mia Office Blue Girls Pianoro, dalle ore 17 (gara 2 quaranta minuti dopo il termine di gara 1)

Domenica 28 giugno

Lacomes New Bollate-Bertazzoni Collecchio, dalle ore 16 (gara 2 quaranta minuti dopo il termine di gara 1)

Mercoledì 1 luglio

Mia Office Blue Girls Pianoro-Lacomes New Bollate, dalle ore 13 (anticipo della settima giornata di ritorno; gara 2 quaranta minuti dopo il termine di gara 1).

Classifica

Quick Mill Bollate .958 (23 vinte, 1 persa), Italposa Forlì .750 (18-6), Mkf Saronno .636 (14-8), Lacomes New Bollate .542 (13-11), Mia Office Pianoro .542 (13-11), Rheavendors Caronno .500 (12-12), Thunders Castellana .417 (10-14), Itas Mutua Rovigo .292 (7-17), Ares Safety Macerata .231 (6-20), Bertazzoni Collecchio .167 (4-20).

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