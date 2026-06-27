Cronaca

LAZZATE – Furto di gasolio sventato dai carabinieri a Lazzate: un uomo residente a Cirimido è stato arrestato in flagranza di reato dopo essere stato sorpreso insieme a un complice all’interno dell’area di una società di autotrasporti. L’intervento dei militari ha permesso di recuperare l’intera refurtiva e di interrompere il colpo.

L’episodio risale alla tarda serata di sabato 13 giugno, quando al numero unico di emergenza 112 è arrivata una segnalazione per movimenti sospetti all’interno dell’azienda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Seregno, che hanno sorpreso due uomini all’interno del parcheggio della ditta.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due si erano introdotti nell’area privata dopo aver forzato e danneggiato la recinzione perimetrale. Avevano già aperto i tappi dei serbatoi di tre mezzi pesanti, riuscendo a prelevare circa 150 litri di gasolio.

Alla vista della pattuglia entrambi hanno tentato la fuga nelle campagne circostanti. Uno dei due è riuscito a far perdere le proprie tracce sfruttando il buio, mentre il complice, un quarantottenne residente a Cirimido e già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri.

I successivi accertamenti hanno portato al recupero dell’intera refurtiva. Il carburante era stato travasato in sei taniche e nascosto nell’auto utilizzata dall’arrestato, parcheggiata in un terreno agricolo confinante con l’azienda. Il gasolio è stato restituito al titolare della società di autotrasporti, che ha presentato denuncia.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato in concorso. La Procura della Repubblica di Monza ha disposto il giudizio con rito direttissimo. Nell’udienza di lunedì 15 giugno il giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel luogo di residenza.Sono tuttora in corso le indagini per identificare il secondo uomo fuggito.

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