Super girl “apre” il superclassico dell’estate di Saronno: domani al via il cinema sotto le stelle
27 Giugno 2026
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SARONNO – Si accende domani sera, domenica 28 giugnolo schermo del cinema all’aperto con il ritorno di “Cinema sotto le stelle”, la rassegna estiva promossa dal Comune di Saronno che accompagnerà il pubblico fino al 31 agosto nel cortile di Casa Morandi. Il primo appuntamento è in programma domenica 28 giugno alle 21.30 con la prima visione di “Supergirl”, nuovo capitolo dell’universo cinematografico Dc.