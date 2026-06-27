DLa rassegna fa parte del programma di Saronno Estate 2026 e proporrà per tutta l’estate film italiani e internazionali in una delle location più suggestive della città.

Ad aprire il cartellone sarà “Supergirl”, diretto da Craig Gillespie e interpretato da Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz e Jason Momoa. Il film racconta il ritorno di Kara Zor-El sul grande schermo: la protagonista affronta un viaggio attraverso il cosmo tra dolore, vendetta e ricerca della propria identità, in una storia che punta a ridefinire il ruolo dell’eroina nel nuovo corso cinematografico della Dc.

I biglietti possono essere acquistati online in prevendita fino a un’ora prima dell’inizio della proiezione oppure direttamente alla cassa dell’arena a partire da trenta minuti prima dell’inizio del film. Il costo del biglietto intero è di 7 euro, ridotto 5 euro per gli aventi diritto secondo le condizioni previste dalla rassegna.

Il programma completo e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito del cinema cittadino. In caso di maltempo le proiezioni potranno essere annullate.

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