Calcio

SARONNO – Dopo la storica promozione in Seconda categoria conquistata al termine della scorsa stagione grazie alla vittoria dei playoff di Terza categoria, l’Equipe Garibaldi continua a strutturarsi in vista del prossimo campionato. La società saronnese ha infatti definito alcuni tasselli fondamentali del proprio organigramma dirigenziale e tecnico, puntando sulla continuità ma inserendo anche una figura di grande esperienza.

Alla presidenza resta Carlo Robbiati, fondatore e punto di riferimento del progetto sportivo. La società lo indica come l’uomo che, con passione, serietà e una visione chiara, ha costruito fin dall’inizio una realtà solida e organizzata, creando le basi per una crescita costante dentro e fuori dal campo. Confermato anche Vito Pizzino, che ricoprirà nuovamente il ruolo di team manager nella stagione 2026-2027. Una figura ormai consolidata all’interno dell’ambiente Garibaldi, chiamata a proseguire il lavoro di collegamento tra società, staff tecnico e squadra. La principale novità riguarda invece lo staff tecnico, che potrà contare sull’ingresso di Giuseppe Imburgia. Reduce da importanti esperienze nel calcio professionistico, ricoprirà il ruolo di responsabile dell’area tecnico-tattica, affiancando l’allenatore nel lavoro quotidiano e contribuendo alla crescita del gruppo sotto il profilo tattico e tecnico.

Le ultime ufficializzazioni confermano la volontà dell’Equipe Garibaldi di consolidare il progetto dopo una stagione da ricordare. Il club, infatti, ha centrato la promozione in Seconda categoria vincendo i playoff di Terza, risultato che ha rappresentato uno storico traguardo per una società giovane ma cresciuta rapidamente sotto il profilo organizzativo e sportivo.

28062026