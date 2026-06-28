Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Dopo avere conquistato la salvezza in Serie D attraverso i playout, superando la Castellanzese e assicurandosi così la permanenza nella massima categoria dilettantistica, la Varesina volta pagina e ufficializza il nome del nuovo allenatore per la stagione 2026-2027. A raccogliere l’eredità di Marco Spilli sarà Daniele Angellotti, scelto dalla società rossoblù per guidare la prima squadra nel nuovo corso tecnico.

Angellotti approda a Venegono Superiore dopo una lunga esperienza alla Pro Sesto, società nella quale ha lavorato per otto anni ricoprendo diversi incarichi all’interno dell’area tecnica, fino ad arrivare alla conduzione della prima squadra. Un percorso costruito attraverso una crescita costante e un’approfondita conoscenza del lavoro sul campo. La dirigenza rossoblù ha individuato nel nuovo tecnico il profilo ideale per inaugurare una nuova fase del progetto sportivo, puntando su un allenatore ritenuto preparato, motivato e capace di valorizzare il gruppo, mettendo al centro identità, senso di appartenenza e valori umani.

Per la Varesina si apre dunque un nuovo capitolo dopo la lunga gestione di Marco Spilli, protagonista di un ciclo storico culminato con la promozione in Serie D e, nell’ultima stagione, con la salvezza conquistata ai playout. Ora toccherà ad Angellotti raccogliere il testimone e guidare i rossoblù in un campionato che si preannuncia ancora una volta molto competitivo. Con l’annuncio del nuovo allenatore prende forma anche la programmazione della prossima stagione, con la società al lavoro per costruire una rosa in grado di confermare la Varesina tra le protagoniste della Serie D.

Nel comunicato ufficiale il club ha dato il benvenuto al nuovo tecnico: “La proprietà e la dirigenza hanno individuato in mister Daniele Angellotti il profilo giusto per aprire una nuova fase del percorso rossoblù. A mister Angellotti va il benvenuto da parte della proprietà, della dirigenza e di tutta la famiglia Varesina. Buon lavoro mister, benvenuto in rossoblù”.

28062026