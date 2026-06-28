Comasina

CESANO MADERNO – Centro storico animato fino a tarda sera e buona partecipazione di pubblico per la prima Notte Bianca dell’estate, andata in scena ieri nelle vie del centro cittadino. L’iniziativa, promossa dal Comune con il coinvolgimento di commercianti, associazioni e realtà del territorio, ha trasformato il cuore della città in un grande spazio dedicato allo shopping, alla musica e all’intrattenimento. Dalle 19 si sono aperte le iniziative con negozi e bar aperti, dj set, aperitivi, street food, il mercatino degli hobbisti, artisti di strada e i tradizionali giochi di una volta. Nel corso della serata non sono mancati gli appuntamenti culturali e musicali: alla Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo si è tenuta la conferenza “Le reti invisibili della natura. Funghi, fiori e brughiera: un viaggio alla scoperta degli ecosistemi nascosti”, mentre in piazza Monsignor Arrigoni il pubblico ha potuto assistere al concerto “Corde e Cortili. Viaggio nel cantautorato sotto le stelle” con Maria Aliev, accompagnata da chitarra e strumenti acustici, a cura della Civica Accademia Musicale.

Contemporaneamente l’Auditorium Disarò ha ospitato il torneo di scacchi open “Il 64 di Cesano Maderno”, organizzato dall’Asd Mikhail Tal di Lentate sul Seveso. Alle 20.30 spazio anche allo spettacolo delle Majorette di Cesano Maderno in via Volta e alle visite serali straordinarie di Palazzo Arese Borromeo, aperto al pubblico con ingresso speciale fino alle 23.15. La serata è proseguita con l’esibizione di danza “Rueda in bachata e salsa” in via Borromeo, per concludersi alle 22 in piazza Esedra con il grande spettacolo delle Fontane Danzanti.

Al termine della manifestazione l’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per l’esito dell’iniziativa, definendola «un grande successo», e ha rivolto un ringraziamento ai cittadini, alle attività commerciali e alle associazioni che hanno contribuito alla riuscita della serata.

La Notte Bianca tornerà ora con un secondo appuntamento, già fissato per venerdì 24 luglio, quando il centro di Cesano Maderno si animerà nuovamente con un ricco calendario di eventi.

28062026