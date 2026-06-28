Saronnese

CISLAGO – Si è concluso ufficialmente a Cislago il percorso formativo “Teen Master Gdr“, un’iniziativa innovativa che ha trasformato un gruppo di adolescenti tra i 14 e i 16 anni in narratori e coordinatori di giochi di ruolo a tutti gli effetti.

Il progetto, nato dalla sinergia tra l’assessorato all’istruzione e alla cultura del comune di Cislago e i volontari dell’associazione “Gilda dei Narratori“, rappresenta un’evoluzione delle storiche attività ludiche della biblioteca, che ogni mese attirano già circa cinquanta tra bambini e ragazzi per sessioni di gioco totalmente gratuite.

L’obiettivo di questo specifico ciclo di appuntamenti, iniziato a metà aprile e terminato a metà giugno, era quello di fornire agli utenti più assidui gli strumenti per passare da semplici giocatori a veri e propri “master”, ovvero le figure responsabili di guidare la narrazione e gestire le dinamiche del tavolo da gioco. Durante il primo incontro i partecipanti hanno appreso i fondamenti teorici della gestione del tavolo, per poi addentrarsi, nella seconda sessione, nell’analisi dei vari manuali e dei diversi sistemi di gioco attraverso laboratori pratici mirati a valorizzare lo stile personale di ciascuno.

La prova decisiva si è svolta durante l’ultima giornata, in cui i ragazzi hanno affrontato l’esame pratico conducendo in prima persona una micro-avventura. Tutti i candidati hanno superato brillantemente la sfida, dimostrando sul campo le competenze relazionali, creative e collaborative che fanno del gioco di ruolo un riconosciuto e prezioso strumento educativo moderno.

Per celebrare il traguardo e incentivare la futura autonomia dei neo-narratori, l’amministrazione comunale e l’associazione hanno omaggiato i ragazzi con un kit professionale inedito (comprensivo di dadi, mappe, schede, miniature e manuali) appositamente progettato e realizzato dall’esperto Alessandro Annovi di Magicalo.

(foto dalla pagina Facebook dell’associazione “Gilda dei Narratori”)

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