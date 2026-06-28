SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 27 giugno, spiccano il prestigioso riconoscimento ottenuto da una gelateria cittadina, un furto di gasolio sventato dai carabinieri, il dibattito sul degrado del sottopassaggio della stazione e gli aggiornamenti sul caldo destinato a concedere una tregua nei prossimi giorni. Spazio anche all’iniziativa di Curasept dedicata alla salute orale.

Ambrogino Cantina Lattica è entrata nella classifica 2026 delle 100 migliori gelaterie artigianali d’Italia stilata da Dissapore. Un riconoscimento che premia la qualità del lavoro svolto e porta un’eccellenza del territorio tra i riferimenti nazionali del settore.

A Lazzate i carabinieri hanno sorpreso due uomini mentre rubavano circa 150 litri di gasolio dai tir di un’azienda di autotrasporti. Uno dei due è stato arrestato, mentre il complice è riuscito a fuggire; il carburante è stato recuperato e restituito al proprietario.

Le condizioni del sottopassaggio della stazione sono finite al centro dell’attenzione dopo alcune immagini condivise sui social che mostrano crepe, ferri scoperti e intonaco deteriorato. Le segnalazioni hanno riacceso il dibattito sullo stato di manutenzione dell’area.

Curasept ha promosso il primo Manifesto della salute orale, un progetto che punta a diffondere la cultura della prevenzione e che ha ricevuto l’apprezzamento del ministro della Salute, confermando il ruolo dell’azienda come punto di riferimento nel settore.

Le previsioni meteo indicano ancora alcuni giorni di caldo intenso e notti tropicali, ma da metà della prossima settimana è atteso l’arrivo di aria più fresca con temporali e un sensibile calo delle temperature.

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