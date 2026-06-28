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SARONNO – C’è chi sogna di correre sul lago salato più famoso del mondo e chi, dopo una vita trascorsa nel marketing internazionale, decide di provarci davvero. Il saronnese Daniele Restelli, conosciuto dagli appassionati come Rasty, ha trasformato una sfida nata quasi per gioco in un’avventura durata anni, fatta di ostacoli, cadute e nuovi inizi. Ora quella storia è diventata un libro, “La mia sfida, la straordinaria storia di un uomo normale alla conquista di un record mondiale”, e per vederlo pubblicato ha scelto una strada altrettanto impegnativa: il crowdfunding.

Il volume ripercorre il cammino che ha portato Restelli fino a Bonneville, negli Stati Uniti, dove ogni anno si ritrovano piloti provenienti da tutto il mondo per inseguire record di velocità sul celebre lago salato. Un sogno inseguito con ostinazione: il primo tentativo, nel 2017, si era infatti concluso senza successo, ma la delusione non aveva spento la voglia di riprovarci. La svolta è arrivata nel 2024. In sella a una Gilera 50 del 1972, preparata per affrontare una sfida fuori dal comune, Restelli è riuscito a conquistare quattro record mondiali di velocità, raggiungendo quell’obiettivo che per anni era sembrato irraggiungibile.

Oggi quell’esperienza vuole condividerla con i lettori. Per pubblicare il libro ha scelto un editore che opera attraverso il crowdfunding: i lettori possono prenotare la propria copia e, al raggiungimento del numero stabilito, partiranno le fasi di editing e stampa. La raccolta è iniziata da pochi giorni e ha già raggiunto 30 preordini. L’obiettivo massimo è fissato a 200 copie entro il 28 agosto: al momento ne mancano ancora 134, con circa 70 giorni a disposizione per trasformare anche questa nuova sfida in un successo.

“Ho scritto questo libro perché sentivo il bisogno di raccontare un percorso reale, fatto di sogni, errori e ripartenze – così l’autore – Bonneville non è stata solo una sfida tecnica, ma un’esperienza che mi ha cambiato profondamente. Condividere questa storia significa trasmettere l’idea che anche i progetti più improbabili possono diventare realtà, e magari accendere in chi legge il desiderio di andare a Bonneville e provarci davvero.”

Tutto nasce da un’idea che sembrava impossibile: portare una piccola Gilera 50 del 1972 sul lago salato di Bonneville e spingerla oltre ogni limite.

Questa è la storia vera di un percorso lungo anni, fatto di tentativi, errori, notti in garage e momenti in cui tutto sembrava destinato a fermarsi.

Nel 2017 il primo incontro con il sale si chiude con una delusione, tra problemi tecnici e risultati lontani dalle aspettative. Ma è proprio da lì che nasce la determinazione a ripartire, migliorare e non arrendersi.

Fino al ritorno, nel 2024, quando quella stessa sfida trova finalmente il suo compimento con la conquista di quattro record mondiali.

La mia sfida è il racconto di un viaggio reale, dove passione, ostinazione e voglia di superare i propri limiti diventano più forti di ogni ostacolo.

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