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SARONNO – Nella notte tra il 28 e il 29 giugno, in molte case di Saronno si rinnoverà uno dei riti popolari più amati: la “Barca di San Pietro”. Bastano un bicchiere d’acqua, l’albume di un uovo e una notte all’aperto per dare vita a una tradizione che continua ad affascinare grandi e piccoli, tra curiosità, ricordi di famiglia e fotografie condivise sui social.

La ricorrenza è legata alla festa dei santi Pietro e Paolo e, ancora oggi, viene tramandata di generazione in generazione. Il rituale è semplice: la sera del 28 giugno si versa l’albume di un uovo in un recipiente di vetro pieno d’acqua e lo si lascia all’esterno, su un balcone o un davanzale, per tutta la notte.

Al mattino del 29 giugno, grazie all’umidità e al fresco notturno, l’albume assume forme che ricordano le vele di una barca. Secondo la tradizione popolare sarebbe proprio la barca di San Pietro, che durante la notte sarebbe passata a “gonfiare” le vele.

Da sempre la fantasia accompagna questo rito. Se le vele risultano ampie e ben spiegate, vengono interpretate come un segno di buon auspicio, fortuna e prosperità per i mesi successivi. Quando invece le forme appaiono confuse o poco definite, la tradizione le associa a un periodo più incerto o complesso. Non esiste naturalmente alcun fondamento scientifico in queste interpretazioni, che fanno parte del patrimonio della cultura popolare.

Negli ultimi anni la tradizione ha trovato nuova vita anche online. Ogni 29 giugno tanti saronnesi pubblicano le fotografie della propria “barca”, confrontando le forme create dall’albume e raccontando i ricordi legati a un rito che, per molti, è stato insegnato da nonni e genitori.

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