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SARONNO – Domenica 28 giugno, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con caldo intenso e condizioni di afa. Non si esclude qualche debole precipitazione nelle prossime ore, con accumuli complessivi molto limitati.

Le temperature resteranno elevate per tutta la giornata, con una minima di 25°C e una massima che raggiungerà i 36°C, rendendo il caldo particolarmente intenso soprattutto nelle ore centrali e nel primo pomeriggio. I venti saranno deboli: al mattino soffieranno da nord-nordest, mentre nel pomeriggio ruoteranno da sud senza determinare un significativo sollievo dalle alte temperature. È prevista un’allerta per afa, legata alla persistenza di valori termici elevati e all’umidità in aumento.

Nel corso della serata l’alta pressione inizierà gradualmente a perdere forza, favorendo l’arrivo di correnti più umide. Questo porterà a un aumento della nuvolosità, pur con fenomeni generalmente deboli e localizzati. La probabilità di pioggia su Saronno resterà comunque contenuta, con precipitazioni complessivamente modeste.

In Lombardia la giornata si presenterà in gran parte stabile, con cieli poco nuvolosi su pianure e settori orientali. Dalla sera è atteso un progressivo aumento delle nubi, più marcato sulle pedemontane, sulle Prealpi e sui rilievi, dove potranno verificarsi deboli piogge. Sulle basse pianure occidentali il tempo resterà prevalentemente asciutto per buona parte della giornata, mentre sulle aree alpine e prealpine la nuvolosità aumenterà nel pomeriggio con fenomeni sparsi.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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